5 errores al usar tu tarjeta de crédito que te dejan en la ruina, según expertos

Una tarjeta de crédito puede ofrecerte dos escenarios opuestos: impulsarte hacia una buena salud financiera o convertirse en la puerta de entrada a deudas difíciles de manejar. Sin embargo, la mejor noticia es que todo depende del uso que le des.

El sitio web del banco Interra Credit Union apunta que ciertos hábitos pueden poner en riesgo tu historial crediticio y tus ingresos durante años.

Te compartimos cuáles son los errores más frecuentes y costosos que puedes cometer, de modo que los evites a toda costa.

5 errores con tu tarjeta de crédito que pueden arruinarte económicamente

1. Pagar tarde o solo el mínimo

Los pagos atrasados encabezan la lista de fallas más comunes. Un retraso se mantiene registrado en tu historial crediticio por hasta siete años, afectando directamente tu puntaje y tu capacidad para acceder a mejores líneas de financiamiento.

Además, acumular varios meses en mora incrementa los cargos por retraso y puede llevar a que la deuda termine en manos de agencias de cobranza.

Pero pagar a tiempo no es suficiente si solo cubres el mínimo mensual. Esta práctica prolonga la deuda por años y te expone a pagar más intereses que monto original consumido, especialmente cuando tienes un saldo elevado.

2. Superar el límite o elevar demasiado el uso de crédito

El uso excesivo del límite disponible es uno de los factores que más perjudican el puntaje crediticio. Los expertos sugieren mantener el índice de utilización de crédito por debajo del 30%.

Rebasar esa cifra indica a los prestamistas que dependes demasiado del financiamiento y aumenta el riesgo percibido. Cuando el saldo supera el límite, además del daño al historial, pueden aplicarse cargos adicionales.

3. Solicitar nuevas tarjetas con demasiada frecuencia

Cada solicitud de tarjeta genera una revisión de crédito que impacta el puntaje. Si varias solicitudes se concentran en un periodo corto, los bancos interpretan que estás buscando financiamiento de manera desesperada, lo cual reduce tus posibilidades de aprobación.

La recomendación es espaciar las solicitudes al menos cada seis meses y usar herramientas de precalificación cuando estén disponibles.

4. Ignorar los estados de cuenta: un error que pasa factura

Aunque muchas operaciones se realizan digitalmente, revisar el estado de cuenta sigue siendo esencial. Este documento detalla tu saldo, la fecha de pago, el mínimo requerido y cualquier cargo inesperado.

Verificarlo cada mes permite detectar actividad no autorizada, prevenir errores y controlar qué tan cerca estás del límite de crédito.

5. Pedir una tarjeta por los motivos equivocados

Las ofertas en tiendas suelen tentar con descuentos inmediatos, pero las tarjetas de almacén suelen tener tasas de interés más altas. A largo plazo, ese supuesto ahorro inicial puede convertirse en una deuda difícil de cubrir.

Antes de solicitar cualquier tarjeta, los expertos recomiendan evaluar tus hábitos de consumo, comparar beneficios y elegir la opción que mejor se adapte a tu estilo de vida.