Alcaldesa de Los Ángeles pide fondos para contratar policías

La alcaldesa Karen Bass solicitó al Concejo Municipal de la ciudad que apruebe recursos para mantener la contratación en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

En una carta, Bass pidió al ayuntamiento que autorice $4.4 millones de dólares, debido a que el LAPD podría suspender la contratación de nuevos miembros sin la financiación.

Bass dijo que la financiación permitirá al departamento de policía la contratación de 410 oficiales para este año fiscal que termina en junio de 2026. La alcaldesa aseguró que sin los fondos, el departamento dejará de contratar nuevos oficiales a principios del próximo año.

Sigue leyendo: Activista acusado de vandalismo por pintar cruces peatonales en Los Ángeles

“Detener la contratación de nuevos policías tendría consecuencias drásticas y duraderas para nuestra ciudad. Significará que no habrá nuevos cadetes en la academia de policía en enero de 2026″, expresó la alcaldesa en su escrito.

Bass dijo que, sin la contratación de nuevos oficiales, implicaría un aumento de las horas extras y los costos, debido a que los agentes que actualmente laboran en el LAPD tendrán una mayor carga de trabajo.

“Significará que la salud de los agentes se verá sometida a una mayor presión con turnos más largos y una mayor responsabilidad”, agregó.

Sigue leyendo: Joven fallece en accidente con fuegos artificiales en Los Ángeles

La alcaldesa mencionó en su carta al ayuntamiento que Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, no puede tener un departamento de policía eficaz con 8,300 oficiales, niveles que no se han visto desde 1995.

Bass destacó las reformas que implementó en los últimos tres años, incluyendo cambios en el liderazgo de los departamentos de Personal y Policía, y la Directiva Ejecutiva N.° 14, que, según la alcaldesa, modernizó el proceso de contratación del LAPD.

“El LAPD recibió una cantidad récord de solicitantes y nuestra clase de reclutamiento de diciembre cuenta con 56 cadetes, un reclutamiento sin precedentes desde antes de la pandemia”, afirmó Bass en su carta.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles investiga robos a casas en el Valle de San Fernando

Cuando el consejo aprobó el presupuesto de $14,000 millones de dólares para 2025-2026 a finales de junio, mientras intentaba gestionar un déficit de $1,000 millones de dólares en ingresos, redujo los planes de contratación del LAPD de 400 a 250 oficiales.

Sin embargo, prometió considerar la contratación de agentes adicionales si la ciudad identificaba una fuente de financiamiento.

Bass comparó la dotación de personal con la de otras ciudades. Los Ángeles, con 3.8 millones de habitantes, tiene 8,677 oficiales, lo que representa dos agentes por cada 1,000 habitantes; mientras que Nueva York tiene 36,000 oficiales, o cuatro agentes por 1,000 habitantes.

Sigue leyendo: Funeral programado para cantante latina asesinada en Los Ángeles

La alcaldesa también mencionó que era esencial mantener una dotación de oficiales, ya que Los Ángeles se prepara para albergar importantes eventos, como el Mundial de la FIFA 2026, y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

La carta de Bass no menciona la fuente de los recursos que propone que apruebe el Concejo Municipal de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Cuerpo de Celeste Rivas no fue congelado ni mutilado, asegura la policía de Los Ángeles

· Robo de alto valor en casa de Los Ángeles

· Despliegue policial por balacera en edificio de apartamentos en Los Ángeles