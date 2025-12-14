Comunidad internacional condena atentado contra comunidad judía en Australia

La comunidad internacional condenó este domingo el atentado terrorista contra la comunidad judía ocurrido en Sídney durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, que provocó 12 fallecidos y 29 heridos.

El secretario general de Naciones Unidas,António Guterres, escribió en la red social X: “Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá”. “Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad”, añadió el secretario general.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró “conmocionada por el trágico ataque”. En la misma tónica se expresaron líderes nacionales europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. También desde Reino Unido, el rey Carlos III y su esposa, Camila, se mostraron “consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita”, dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

Otros países europeos como España o Polonia también condenaron el atentado sufrido por la comunidad judía en una playa de Sídney, lo que se repitió en Argentina, Nueva Zelanda, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano, Jordania, Irán, India y Sudáfrica. En todos los casos manifestaron su rechazo al terrorismo y advirtieron contra el discurso del odio y el extremismo.

Desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo”. escribió Rubio en un mensaje en X.

Ola antisemita

Por otra parte, desde Israel, su presidente, Isaac Herzog, condenó el ataque y urgió al Gobierno australiano a combatir “la enorme ola de antisemitismo”. “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana”, dijo.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, relacionó el “llamado a un Estado palestino” por parte de Australia con el tiroteo de Sídney. “Su llamado a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”, afirmó.