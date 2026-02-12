Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que les exige prueba documental de ciudadanía a los votantes

Los miembros de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto denominado Ley SAVE America mediante el cual se les exigiría a los votantes presentar una prueba documental de ciudadanía.

A través de una votación de 218 a 213, con los republicanos apoyando unánimemente la iniciativa y casi todos los demócratas en contra, salvo Henry Cuellar, representante por Texas, el proyecto de ley electoral ahora pasará al Senado.

La legislación de 32 páginas exige que, para que una persona pueda votar, antes debe presentar un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento como prueba documental de ciudadanía.

De hecho, el documento debe contener una fotografía para corroborar la identidad del votante.

Además, Ley SAVE America introduce nuevas normas para el voto por correo, pues se les exige a los votantes presentar una copia de una identificación válida al solicitar y emitir su voto en ausencia.

Al respecto, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que la ley pretende fortalecer al proceso electoral exigiendo un documento formal para identificarse como estadounidense.

“Es solo sentido común. Los estadounidenses necesitan una identificación para conducir, abrir una cuenta bancaria, comprar medicamentos para el resfriado y solicitar asistencia del gobierno. ¿Por qué votar sería diferente?” indicó.

El proyecto denominado Ley SAVE logró avanzar y ahora será turnado al Senado. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En contraparte, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, expuso que la ley citada sólo se trata de un distractor más impulsado desde Washington.

“Este es un intento desesperado de los republicanos por distraer. La llamada Ley SAVE no se trata de la identificación de votantes, sino de la supresión del voto. Y no tienen ninguna credibilidad en este asunto”, enfatizó.

En una entrevista concedida a Fox News Digital, Mike Haridopolos, representante por Florida, mencionó que la mejor alternativa para despejar la desconfianza sobre los procesos electores es que los votantes se identifiquen antes de sufragar.

“Si queremos recuperar la confianza en las elecciones estadounidenses, necesitamos aprobar la Ley SAVE. ¿Qué mejor manera de eliminar esa desconfianza que asegurar que quien vote sea un ciudadano estadounidense con derecho a voto?”, enfatizó.

De esta manera, la controversial ley ahora será votada en el Senado, donde requiere no sólo del respaldo republicano.

