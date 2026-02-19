Gobernador de Maryland afirma rezar por Donald Trump, aunque él insista en atacarlo

Wes Moore, gobernador de Maryland, afirma que desde hace tiempo se dedica a orar por el presidente Donald Trump, aunque él insista en atacarlo constantemente.

El distanciamiento entre ambos políticos surgió a partir de que, sin ninguna razón de por medio, Trump decidió excluirlo tanto a él como a Jared Polis, mandatario de Colorado, de una cena de gala a celebrarse durante la reunión anual de invierno de gobernadores planeada a efectuarse este sábado en la Casa Blanca.

“No invité al gobernador de Colorado, que ha encarcelado injustamente en régimen de aislamiento a una mujer de 73 años enferma de cáncer (¡una condena de nueve años!), por intentar luchar contra el fraude electoral demócrata, ni al malhablado gobernador de Maryland, que afirmó fraudulentamente que había recibido medallas militares. UNA MENTIRA, está haciendo un trabajo terrible en la reconstrucción del puente Francis Scott Key y ha permitido que Baltimore siga siendo un desastre en materia de delincuencia”, expuso el presidente la semana pasada en la plataforma Truth Social.

En respuesta, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Wes Moore le dejó en claro al jefe de la nación su intención de no doblarse ante nadie.

“Quiero ser claro con el presidente: con todo respeto, usted no determina mi valía. Dios determina mi valía. La gente de Maryland determina mi valía. A ellos es a quienes respondo. No a él.

Trabajaré con cualquiera, pero no me doblegaré ante nadie. Y creo que el presidente tiene un problema con eso”, expresó.

Wes Moore descartó estar interesado en presentarse a las elecciones en busca de convertirse en presidente de la nación en 2028. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Lejos de poner fin al problema, el jefe de la nación posteriormente culpó a Moore, a Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia; y a Muriel Bowser, alcaldesa de Washington —todos ellos demócratas— por el derrame de aguas residuales en el río Potomac, lo cual generó grandes concentraciones de la bacteria E. coli.

“No tengo idea de qué tiene esto que ver con Maryland. Creo que (Trump) simplemente se despertó y dijo: ‘Odio Maryland, así que voy a incluirlos en una conversación’”, respondió el afroamericano de 47 años en una entrevista concedida a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Acto seguido, Wes Moore se compadeció del magnate neoyorquino al grado de reconocer que reza por él.

“No tengo ningún deseo de tener problemas con el presidente de Estados Unidos. No me postulé para gobernador pensando: ‘Hombre, estoy deseando que el presidente y yo nos enfrentemos. No tengo ningún deseo de eso’. Pero el hecho de que se despierte en mitad de la noche y tuitee sobre mí… Simplemente rezo por él y me siento mal por él, porque debe ser una existencia muy, muy difícil”, enfatizó.

