Alfredo Adame arremete contra Lola Cortés en La Granja VIP: “Ridícula, ignorante y lamebotas”

Un nuevo enfrentamiento tuvo lugar dentro de “La Granja VIP” durante la Asamblea de Nominación y en esta ocasión los protagonistas fueron Alfredo Adame y Lolita Cortés. Caracterizados por sus personalidades explosivas y sin miedo al qué dirán, se hicieron de palabras que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

El tenso momento se originó cuando la estrella del teatro fue llamada a nominar y utilizó la letra del tema “Ese hombre” de Rocío Jurado para argumentar su decisión de mandar a la placa al polémico conductor.

“Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso”, cantó Lola Cortés ante la mirada atónita del resto de sus compañeros.

En respuesta, Alfredo Adame no dudó en contraatacar con un contundente mensaje en el que cuestionó el apoyo que la jueza de “La Academia” ha brindado a Eleazar Gómez a pesar de los cargos que enfrentó por violencia familiar equiparada.

“Te pregunto: ¿Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que fue golpeada hasta casi la muerte por tu ‘Patrón’? Me vienes y me dices eso a mí, pues yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante y eres una lamebotas“, expresó el también actor al intentar devolver la nominación a su compañera.

Sin embargo, Adal Ramones descalificó el intento de nominación de Adame, pues al ser presa del enojo no recordó que la famosa ya formaba parte de la placa: “Cometiste un error al dar tu voto. Lola está nominada. Necesito que digas un nombre no puedes irte sin dar tu voto”, detalló el conductor del programa.

Tras dicho tropiezo, Alfredo Adame rectificó su decisión y reasignó su voto a César Doroteo: “No tengo ninguna razón para nominarte. Yo no conozco las tangentes, no tengo absolutamente nada que decir de ti. Te admiro, te respeto, eres un gran jugador“, declaró.

Al concluir la Asamblea, los nombres de Manola Díez, Lola Cortés, El Patrón, Eleazar Gómez y Alfredo Adame figuraron en la lista de nominados, dejando la decisión al público de quién será el próximo eliminado del reality este domingo.

