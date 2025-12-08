Fabiola Campomanes es la octava eliminada de La Granja VIP

Esta semana la placa de eliminación incluía los nombres de Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea y Teo. Lanzando como resultado la eliminación de Campomanes. La mexicana se convirtió en la noche del domingo 7 de diciembre en la octava eliminada de este reality de TV Azteca, La Granja, conducido por Adal Ramones y Cristal Silva.

La salida de Fabiola no ha sido sorpresiva para muchos. Algunos, por temas de encuestas, veían eliminada a La Bea. Sin embargo, haciendo una revisión del comportamiento del público tanto en las redes sociales como en el chat del canal de YouTube de La Granja, la verdad es que el resultado apuntaba más hacia Campomanes que hacia la comediante mexicana.

Hay que tomar en cuenta, además, que desde que el reality comenzó, La Bea es quien más crecimiento exponencial ha tenido en redes sociales. Sumando más de 100,000 suscriptores a su canal. Esto, obviamente, representa un buen número de personas que, además de seguirla, probablemente están también votando por ella, tomando en cuenta tanto sus aciertos como sus errores.

La popularidad de La Bea, eso sí, ha ido menguando por la cercanía que de repente sostenía con Sergio Mayer Mori. Lo que generó que muchos no lograran entender su manera de razonar y leer el juego. Mientras que Teo se ha mantenido firme en el gusto del público y podría, además, pelear el primer lugar de la competencia junto al actor Alfredo Adame, quien esta semana será “el capataz” de la granja.

