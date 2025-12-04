Kim Shantal llora tras duros ataques de Eleazar Gómez y Alfredo Adame en ‘La Granja VIP’

En la última asamblea de ‘La Granja VIP’, Kim Shantal fue el blanco de los comentarios más fuertes. Durante la asamblea transmitida la noche del 3 de diciembre, el ambiente se tornó hostil cuando varios compañeros dirigieron fuertes descalificaciones hacia la creadora de contenido.

Según su propio relato, figuras como Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y, con especial vehemencia, Alfredo Adame, la atacaron con calificativos como “mitómana” y “mentirosa”.

Kim Shantal admitió que, si bien esperaba recibir votos en su contra, no anticipaba la severidad de las críticas. “Hoy está más que comprobado el odio y el coraje que me tienen”, manifestó en conversación con su equipo, añadiendo que, a pesar del contexto del reality, “tiene que haber cierta educación”.

¿Qué dijo Eleazar Gómez?

La tensión escaló con el comportamiento de Eleazar Gómez, a quien acusó de desquiciarse y decirle “puras pndj*d*s”, afirmando que nunca la conoció realmente. “Las cosas así de bajas como las hace me dan mucho asco”, expresó la influencer.

Sin embargo, el impacto emocional de los eventos se hizo evidente horas después, cuando Kim Shantal rompió en llanto.

Alfredo Adame también le dedicó unas fuertes palabras a la creadora de contenido, pues le dijo: “Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable. Sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos… es desagradable y a final de cuentas terminas usando el mismo juego sucio, mañoso, tramposo, insano y malintencionado”.

Su mayor preocupación reveló, era el efecto en su familia, particularmente en su madre, quien seguía el programa. Conmovida, compartió que los comentarios sobre su nivel de estudios y oportunidades le afectaban profundamente, ya que sentía que también era una burla hacia el esfuerzo de su familia.

“Uno piensa por lo que está viendo mi familia… Mi mamá está viendo que me hablen así (…) Ella me ha dicho que se siente mal por no haberme podido entregar más”, sollozó. A pesar de su fortaleza profesional, confesó: “A esto me dedico, estoy preparada para esto, pero no quiere decir que no sienta, que no me afecten cosas”.

La jornada concluyó con Kim Shantal recibiendo la mayor cantidad de votos, convirtiéndola en una de las nominadas de la semana. El episodio no solo reconfiguró la tabla de nominación, sino que dejó una huella emocional en la participante y planteó serias preguntas, en redes sociales, sobre los límites de la confrontación dentro del reality.

La voz de la mujer en #LaGranjaVIP.



NUNCA te calles Kim 👊✨



Las mujeres fuertes incomodan… y Kim lo está haciendo PERFECTO. 😎🔥

Vota por ella aquí 👉 https://t.co/i6lsbMUzHq pic.twitter.com/S58PIWoWdP — Kim Shantal (@kimshantalll) December 4, 2025

Seguir leyendo: