Incidente con caballo genera preocupación por Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’

A pocos días de culminar la temporada del reality show ‘La Granja VIP’, el accidente del actor y modelo Sergio Mayer Mori con el caballo ‘Canelo’ captó o la atención de miles de seguidores, quienes muestran preocupación por el estado de salud del concursante.

El incidente ocurrió mientras Mayer Mori realizaba una rutina del programa, intentando encaminar al equino fuera del establo. En ese momento, ‘Canelo’ reaccionó de forma agresiva, propinándole un fuerte golpe en la mano al modelo.

A pesar del dolor evidente, el actor demostró templanza al intentar calmar al animal antes de solicitar ayuda médica, actitud que sorprendió a sus compañeros de confinamiento.

Antecedentes de comportamiento

Varios participantes señalaron que este no era el primer episodio agresivo del caballo, mencionando que anteriormente había mostrado conductas violentas, especialmente con quienes se encargan de su cuidado. “Desde antes se había mostrado con presuntos ataques de violencia”, admitieron algunos granjeros.

El incidente generó un intenso debate en plataformas digitales, donde los seguidores expresaron su preocupación:

“En realidad corren riesgo cualquiera, pero más él, se compromete tanto y el amor a los animales lo ciegan un poco de su seguridad”, escribió un usuario. Mientras que otro añadió: “Los caballos son muy sensibles, sienten la vibra de las personas, algo no le gustó”.

Aunque según reportes oficiales no sufrió lesiones graves, el propio Mayer Mori describió la sensación “como si le quitaran una parte de su mano”. El actor se ha convertido en uno de los participantes más queridos por la audiencia, lo que explica la magnitud de la reacción ante este accidente.

Con el programa cerca de su final, el estado de salud del concursante sigue siendo motivo de interés para los espectadores, quienes esperan que se recupere completamente del susto vivido en las últimas jornadas de la competencia.

@lagranjavipmx Mi caballo Canelo 🐎 cada vez está más de malas y en esta ocasión lesionó a SergioMayerMori en un dedo. 👆 ¡LaGranjaVIP últimas semanas! 🤠 Lunes a viernes 9:00 pm por AztecaUNO. Domingo La Gala 8:00 pm por Azteca UNO. 🌾 Transmisión 24/7 en DisneyPlus. ♬ original sound – La Granja VIP – La Granja VIP

