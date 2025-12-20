¿Quiénes son los finalistas de ‘La Granja VIP’?

La Granja VIP se consolidó como una de las realidades más comentadas del momento en México. Semana tras semana, el formato logró captar la atención del público gracias a las estrategias, conflictos y alianzas entre los participantes. Ahora, a un paso de conocer al gran ganador de su primera temporada, ya están definidos los finalistas que competirán por la corona.

Tras una intensa recta final, los famosos que lograron asegurar su lugar en la gran final son:

Kim Shantal

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

La lista de finalistas sorprendió a más de un espectador, ya que combina perfiles muy distintos: desde influencers y creadores de contenido hasta figuras consolidadas de la televisión mexicana. Cada uno ha sabido destacar por su estrategia, resistencia y capacidad para adaptarse a la dinámica de la realidad, lo que promete una final cargada de tensión y emociones. El nombre del ganador se conocerá mañana, 21 de diciembre.

Alberto del Río ‘El Patrón’, el último eliminado de la temporada

Antes de llegar a la esperada final, la realidad vivió uno de sus momentos más emotivos con la eliminación del último participante. Fue el viernes, 19 de diciembre, cuando se dio a conocer que Alberto del Río, también conocido como El Patrón, quedó fuera de la competencia, despidiéndose en el sexto lugar.

La salida del luchador estuvo marcada por un emotivo reencuentro con su pareja sentimental, lo que conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia. Aunque no logró avanzar a la final, su participación fue una de las más comentadas de la temporada.

Alberto Rodríguez es un reconocido luchador profesional que construyó una sólida carrera dentro y fuera de México. Ha competido en empresas de gran prestigio como AAA y WWE, ganándose el respeto de los fanáticos del deporte.

Antes de la salida de Rodríguez fue el turno de Sergio Mayer Mori, una decisión que tomó de sorpresa a varios espectadores, ya que él era uno de los favoritos de esta primera edición.

