Tragedia universitaria: arrestan a tres estudiantes tras la muerte de un novato en fraternidad de Arizona

Un estudiante universitario de 18 años murió el sábado tras colapsar durante un presunto evento de novatadas en la casa de la fraternidad Delta Tau Delta, ubicada a aproximadamente una milla del campus de la Universidad del Norte de Arizona (NAU), en Flagstaff.

La policía informó que el joven fue hallado inconsciente a las 8:44 de la mañana, y que personas que se encontraban en la vivienda intentaron reanimarlo mediante RCP antes de la llegada de los agentes. Sin embargo, el estudiante no respiraba y fue declarado muerto pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Evento de reclutamiento y consumo de alcohol

La investigación preliminar determinó que la víctima había asistido la noche anterior a un evento de reclutamiento de la fraternidad, en el que varias personas, incluida la víctima, consumieron alcohol, según las autoridades.

De acuerdo con el Arizona Daily Sun, el evento fue anunciado como una “cena solo para invitados”, coincidiendo con el cierre del período de reclutamiento de primavera en NAU, una etapa en la que los nuevos miembros suelen integrarse formalmente a las fraternidades.

Arrestos y cargos

La policía arrestó a tres estudiantes de 20 años, miembros de la junta ejecutiva de Delta Tau Delta:

Carter Eslick, educador de nuevos miembros

Ryan Creech, vicepresidente

Riley Cass, tesorero

Los tres fueron ingresados en el Centro de Detención del Condado de Coconino y enfrentan cargos relacionados con novatadas, mientras se espera el informe oficial de la Oficina del Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte.

Testimonios y conmoción en la comunidad

Vecinos del sector señalaron que las fiestas en la casa de la fraternidad eran frecuentes. Don P., residente cercano, dijo que había visto ambulancias en ocasiones anteriores, pero que la magnitud de la respuesta de emergencia del sábado le indicó que se trataba de algo grave.

“Había dos ambulancias, cinco patrullas, un camión de bomberos… supe que algo andaba muy mal”, relató.

Estudiantes de la universidad expresaron su consternación y calificaron la tragedia como evitable. “Estaba en su segundo semestre, ni siquiera había terminado su primer año”, lamentó uno de ellos.

Medidas universitarias y antecedentes

En un comunicado, la universidad expresó su pesar por la muerte del estudiante y reiteró que las novatadas no tienen cabida en NAU. La fraternidad Delta Tau Delta fue suspendida del campus, y el caso será evaluado bajo los procesos disciplinarios internos, independientes del sistema judicial penal.

La institución también anunció servicios de apoyo psicológico y asesoramiento para estudiantes y personal.

Por su parte, el director ejecutivo de la fraternidad a nivel internacional, Jack Kreman, prohibió al capítulo local realizar cualquier actividad mientras avanza la investigación y reiteró el rechazo absoluto de la organización a las novatadas.

El caso se suma a una serie de sanciones previas contra fraternidades y grupos estudiantiles en NAU por prácticas de novatadas, consumo de alcohol y conducta peligrosa. Varias organizaciones griegas han sido suspendidas en los últimos años, algunas por períodos de hasta cinco años.

