Estudiante de la Universidad de Arkansas acusado de abusar sexualmente de una joven en casa de fraternidad

Autoridades informaron que un estudiante de la Universidad de Arkansas se enfrenta a múltiples cargos tras presuntamente estrangular y violar a una mujer en una casa de fraternidad situada en las inmediaciones del campus.

Crew Kvern, de 19 años, fue arrestado el 12 de abril en el condado de Washington bajo cargos de violación, agresión con agravantes y lesiones en tercer grado, según los registros penitenciarios obtenidos por Fox News Digital.

Ataque ocurrió en casa de fraternidad

De acuerdo con 5 News, una declaración jurada reveló que el 17 de marzo, Kvern y la víctima no identificada supuestamente se reunieron por primera vez cerca del lugar de trabajo de Kvern en la calle Dickson.

Posteriormente, la pareja se trasladó a la casa de la fraternidad Kappa Sigma de la Universidad de Arkansas, donde Kvern vivía en ese momento.

Según los informes, al llegar a la vivienda, Kvern exigió relaciones sexuales a la víctima. Cuando la víctima se negó a dar su consentimiento, Kvern supuestamente la abofeteó y la golpeó antes de violarla.

La víctima declaró a las autoridades que, durante el incidente, Kvern supuestamente le puso las manos alrededor del cuello repetidamente y le dificultó la respiración.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, también alegó que tenía miedo de rechazar los avances de Kvern después de que este golpeara una puerta y le dijera que “le sería fácil tirarla al suelo y romperle la caja torácica”, según informó el medio.

Atacante alegó que el encuentro fue consensuado

Al ser entrevistado por el departamento de policía de la escuela el 20 de marzo, Kvern declaró a las autoridades que la interacción fue “totalmente consensuada”.

Según 5 News, una declaración jurada reveló que seis personas entrevistadas como parte de la investigación corroboraron las declaraciones de la víctima.

El registro de delitos también indicaba acusaciones adicionales, entre ellas amenazas terroristas y detención ilegal.

Este incidente es solo el último de una serie de violaciones denunciadas que presuntamente se cometieron en residencias universitarias durante el presente año académico.

Según los informes, Kvern fue puesto en libertad bajo fianza de $100,000 dólares un día después de su arresto. Se espera que comparezca ante el tribunal el 6 de mayo.

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