EE.UU. destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres personas

El ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque contra un presunto barco de narcotráfico en el Pacífico oriental, matando a tres personas, según una publicación del domingo en X del Comando Sur de Estados Unidos.

El último ataque es al menos el número 21 que el ejército ha realizado contra presuntos barcos de narcotráfico durante la segunda administración de Trump, lo que ha generado preocupación entre algunos legisladores.

La publicación del Comando Sur de Estados Unidos indicó que el ataque se realizó bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La publicación alegó que el barco era “operado por una organización terrorista designada” y que “traficaba narcóticos en el Pacífico oriental”, y agregó que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales, sin ofrecer mayor evidencias de sus dichos.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando a lo largo de una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos”, decía la publicación.

Un video publicado por el Comando Sur de EE. UU. parece mostrar que el ataque provocó que una gran ola se elevara junto al barco, que luego se vio envuelto en llamas.

El ataque enmarca parte de la estrategia de la anunciada Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Además, coincide con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, al Caribe, como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 70 individuos.

Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos.

