El senador demócrata John Fetterman se está quedando sin empleados por simpatizar con Donald Trump

La empatía que John Fetterman, demócrata por Pensilvania, ha mostrado hacia algunas iniciativas del presidente republicano Donald Trump ha propiciado que varios de sus empleados de confianza hayan decidido dejar de trabajar para él.

Hasta el momento, Fetterman es el único senador demócrata que se ha reunido en privado con Trump desde que el conservador se impuso a Kamala Harris en las elecciones presidenciales celebradas en noviembre del año pasado.

Además, el demócrata de 55 años apoyó la Ley Laken (S.5), la cual impulsó el presidente para permitirle al Departamento de Seguridad Nacional detener a inmigrantes acusados de ciertos delitos y con el objetivo de deportarlos.

Asimismo, respaldó la elección de Lee Zeldin como administrador de la Agencia de Protección Ambiental y a Pam Bondi como fiscal general.

Sin embargo, el inusual movimiento de Fetterman hacia el lado conservador de la política ha propiciado que algunos de sus colaboradores se estén alejando de él.

Charlie Hills, quien se desempeñaba como su director de comunicaciones, y Tré Easton, su director legislativo, dieron a conocer que dentro de unos días dejarán la oficina del senador.

Ambos colaboradores contribuyeron a que el político identificado por su gusto de vestir con sudadera y pantaloncillo corto se convirtiera en Senador, pero ahora ya no comulgan con su visión.

La personalidad de John Fetterman no ha dejado de causar controversia en la política estadounidense. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Entre las bajas en el personal del exalcalde de Braddock, Pensilvania, también figuran Carrie Adams, exdirectora de comunicaciones, y Adam Jentleson, exjefe de gabinete.

A pesar de las renuncias presentadas en su equipo de colaboradores, John Fetterman ha declarado públicamente que sigue defendiendo sus ideales y por ello descarta abandonar al Partido Demócrata.

“Los demócratas no podemos dejar de perder la cabeza cada 15 minutos. Realmente tenemos que controlarnos. Si te asustas por todo, pierdes cualquier tipo de relevancia. Yo no he cambiado mis valores fundamentales a lo largo de todo este tiempo“, afirmó recientemente.

Lo controversial del asunto es que al político a quien, en hace un par de años, le diagnosticaron un trastorno del procesamiento auditivo y una complicación derivada de un derrame cerebral, así como depresión aguda, durante la campaña en busca de la presidencia llegó a definir a Donald Trump como un “delincuente obsesionado con la venganza”, algo que parece ya no querer recordar.

