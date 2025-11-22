La demócrata Elissa Slotkin recibe una amenaza de bomba tras instar a los militares a insubordinarse

Luego de haber participado junto a otros cinco demócratas en la grabación de un polémico video, donde instaron a los miembros del servicio y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer las “órdenes ilegales” de la administración federal, Elissa Slotkin, senadora por Michigan, enfrentó una amenaza de bomba en su domicilio.

El jueves, se difundió en redes sociales un video grabado por los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, todos ellos de extracción demócrata y que en algún momento sirvieron a las fuerzas armadas.

A través de un mensaje leído de manera intercalada y colectiva, los políticos en cuestión le hacían hincapié a la milicia sobre la facultad que tienen sus integrantes de negarse a cumplir “órdenes ilegales”.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país. Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales. Deben rechazar órdenes ilegales.

Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que es duro y que es un momento difícil para ser funcionario público, pero tanto si prestan servicio en la CIA, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, su vigilancia es fundamental. Y sepan que les respaldamos, porque ahora, más que nunca, el pueblo estadounidense les necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como estadounidenses. No abandonen el barco”, señalaba parte del mensaje.

Antes de llegar al Senado, la demócrata Elissa Slotkin trabajó como analista para la CIA. (Crédito: Paul Sancya / AP)

La grabación le causó un profundo desagrado al presidente Donald Trump y en un arrebato acusó a todos ellos de “COMPORTAMIENTO SEDICIARIO AL MÁS ALTO NIVEL”.

“Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser ARRESTADO Y JURADO. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Hay que dar ejemplo. ¿¡ENCARCELARLOS!?”, escribió en la plataforma Truth Social.

Aunque horas después dicho mensaje trato de ser suavizado por la Casa Blanca, las palabras del jefe de la nación no fueron tomadas a la ligera por la ciudadanía y surgió una amenaza que puso en riesgo a la integridad de la senadora Elissa Slotkin al recibir una amenaza de bomba en su hogar la cual fue atendida por la policía de Michigan.

Un portavoz de la demócrata quien en su momento trabajó como analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) emitió un comunicado donde señala que al momento de recibir un aviso alertando sobre una supuesta bomba, la senadora no se encontraba en su domicilio y después de solicitar el apoyo de la policía local se revisó la propiedad sin encontrar ningún tipo de dispositivo explosivo.

Sigue leyendo:

• John Fetterman reprueba a Donald Trump por haber amenazado a seis legisladores demócratas

• La senadora Elissa Slotkin dio la refutación demócrata al discurso de Trump ante el Congreso

• Elissa Slotkin pronunciará la réplica demócrata al discurso de Donald Trump ante el Congreso