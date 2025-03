La senadora Elissa Slotkin dio la refutación demócrata al discurso de Trump ante el Congreso

La senadora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, dio la respuesta de su partido al discurso conjunto del presidente Donald Trump ante el Congreso.

Slotkin dio la respuesta desde una ciudad de Michigan que ofrece una imagen de la división política de Estados Unidos: Wyandotte, una comunidad de clase trabajadora de unos 25,000 habitantes que se encuentra a 15 millas al sur de Detroit, donde tanto ella, una demócrata, como Trump, un republicano, ganaron en noviembre.

El tema del discurso de Slotkin fue la seguridad económica, y está diseñado no solo para ofrecer una respuesta a la decisión arancelaria de Trump, sino también la repercusión que sus decisiones sobre la economía tienen para los estadounidenes.

La senadora Elissa Slotkin describió lo que, según ella, son tres creencias fundamentales que comparten los estadounidenses.

La clase media es el motor de nuestro país, una seguridad nacional sólida nos protege de todo daño y nuestra democracia, por muy desordenada que sea, no tiene parangón y vale la pena luchar por ella” Elissa Slotkin – Senadora demócrata de Michigan

Slotkin continuó diciendo que “Estados Unidos quiere un cambio, pero hay una forma responsable de hacerlo y una forma imprudente, y podemos hacerlo sin olvidarnos de quiénes somos como país y como democracia”.

El presidente Trump va a hacer que ustedes paguen, advirtió Slotkin

El plan económico del presidente Donald Trump no ayuda a los estadounidenses a salir adelante, dijo la senadora demócrata Elissa Slotkin en la respuesta de su partido al discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso.

Slotkin enfatizó la necesidad de reducir los precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica, recuperar los empleos y las cadenas de suministro de China y brindar estabilidad a las empresas estadounidenses.

“Y necesitamos un sistema impositivo que sea justo para las personas que no ganan mil millones de dólares. Mire, el presidente habló mucho sobre la economía, pero siempre es importante leer la letra pequeña. Entonces, ¿sus planes realmente ayudan a los estadounidenses a salir adelante? Ni siquiera de cerca”, dijo la senadora recién elegida de Michigan.

“El presidente Trump está tratando de entregar un regalo sin precedentes a sus amigos multimillonarios. Está a la caza de billones de dólares para pasarles a los más ricos de Estados Unidos”, dijo Slotkin.

La senadora advirtió que el plan económico de Trump le costará a los estadounidenses promedio.

“Va a hacer que pagues en cada aspecto de tu vida. Los precios de los alimentos y de las viviendas están subiendo, no bajando. Y no ha presentado un plan creíble para lidiar con ninguno de esos problemas. Sus aranceles a aliados como Canadá aumentarán los precios de la energía, la madera y los automóviles y darán inicio a una guerra comercial que perjudicará a la industria y a los agricultores”.

“Tus primas y medicamentos recetados costarán más, porque las matemáticas de sus propuestas no funcionan sin atacar tu atención médica. Mientras tanto, para quienes llevan la cuenta, la deuda nacional está subiendo, no bajando. Y si no tiene cuidado, podría llevarnos directamente a una recesión”, advirtió Slotkin.

Fuerte crítica a Elon Musk y DOGE

Slotkin criticó a Elon Musk durante su réplica, reconociendo que si bien el país necesita “un gobierno más eficiente”, no necesita ser tan caótico como lo han sido los recortes al gobierno liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Musk.

“Ya que estamos en el tema de Elon Musk, ¿hay alguien en Estados Unidos que se sienta cómodo con él y su pandilla de veinteañeros usando sus propios servidores informáticos para revisar sus declaraciones de impuestos, su información médica y sus cuentas bancarias?” dijo la senadora junior de Michigan. “Sin supervisión, sin protecciones contra ataques cibernéticos, sin barandillas sobre lo que hacen con sus datos privados”.

Sigue leyendo:

· Trump se vanagloria de los récords logrados en cerrar la frontera y deportar a inmigrantes

· “Entre mis principales prioridades está rescatar nuestra economía”, insiste Trump ante el Congreso

· Trump asegura que aranceles enriquecen a los estadounidenses y adelantó que alista nueva ronda