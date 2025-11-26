El FBI investigará a los seis demócratas que grabaron un video incitando a la milicia a desobedecer

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ) se pusieron en contacto con la Policía del Capitolio para programar entrevistas con los seis demócratas que la semana pasada aparecieron en un video difundido en redes sociales instando a los miembros del servicio y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer las “órdenes ilegales” de la administración federal.

Los políticos en cuestión son los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

Todos ellos aparecieron frente una cámara leyendo de manera coordinada un mensaje solicitándoles a los elementos de las Fuerzas Armadas y al personal de inteligencia defender las leyes rehusarse a aceptar lo que consideren como “órdenes ilegales”.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país. Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales. Deben rechazar órdenes ilegales.

Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que es duro y que es un momento difícil para ser funcionario público, pero tanto si prestan servicio en la CIA, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, su vigilancia es fundamental. Y sepan que les respaldamos, porque ahora, más que nunca, el pueblo estadounidense les necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como estadounidenses. No abandonen el barco”, señalaba parte del mensaje.

Ante el revuelo provocado por el video, el presidente Donald Trump mencionó que los legisladores deberían ser arrestados y juzgados por “comportamiento sedicioso”.

Basado en ello, el FBI pretende entrevistar a los demócratas señalados y, a partir de ello, definir si su conducta expuesta puede hacerse acreedora algún tipo de sanción.

La oficina del FBI trabajará de manera coordinada con el Departamento de Justicia para definir si existe o no una sanción para los demócratas que grabaron el video. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Por su parte, el Pentágono afirmó que incluso podría volver a convocar al servicio activo al senador Mark Kelly, pues es un capitán retirado de la Marina.

El objetivo de esa decisión sería someterlo a un juicio militar o bien a otros procesos administrativos bajo el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ).

Al respecto, Pete Hegseth, secretario de Defensa, compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde deja abierta la posibilidad de que surja una sanción para los demócratas implicados en el video, pues al haber sido miembros de las Fuerzas Armadas estaban consientes de que sus palabras podrían causar confusión entre el personal activo.

“Como veteranos de diversos tipos, los seis sediciosos sabían exactamente lo que hacían: sembrar la duda mediante una operación de influencia con motivaciones políticas. El @DeptofWar no caerá en la trampa ni lo tolerará”, escribió.

