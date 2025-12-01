Mark Kelly acusa a Trump de desatar campaña de acoso contra él y su esposa

El senador Mark Kelly dijo que él y su familia han visto aumentar las amenazas a sus vidas desde que el presidente Trump pidió la ejecución del demócrata de Arizona y de un grupo de otros legisladores demócratas después de que instaron a los miembros del servicio a rechazar órdenes ilegales.

Kelly dijo que él y su esposa, la ex representante Gabby Giffords (D-Ariz.), han recibido un aumento en las amenazas desde los comentarios de Trump y el Pentágono anunció que lo está investigando a él y a otros demócratas en el video.

Kelly afirmó que ese comentario no solo profundiza “la escalada de la retórica política”, sino que llega en un momento de creciente violencia en el país.

My duty is to Arizona and the Constitution.



I’m speaking live about why I won’t let Trump and Hegseth intimidate me or stop me from doing my job: https://t.co/MT1RsNGYee — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) December 1, 2025

“No soy ajeno a la violencia política; Gabby y yo no somos ajenos a ella. Ya recibimos muchas amenazas. Ella sigue recibiendo amenazas de muerte, sobre todo hoy, por lo que Donald Trump dijo sobre mí hace diez días”, enfatizó Kelly.

El demócrata, capitán retirado de la Marina y exastronauta, participó el mes pasado junto a otros cinco legisladores demócratas con experiencia militar o en inteligencia en un breve video que recordaba a los militares su obligación de no obedecer órdenes contrarias a la ley.

El video se publicó en un momento marcado por los ataques sumarios, que la ONU ha calificado de ilegales, del Ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Además, el pasado jueves el diario The Washington Post informó que en un bombardeo el 2 de septiembre en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial, alegaciones que el Congreso va a analizar por sí constituye un crimen de guerra.

El mensaje de los legisladores desató la ira de Trump, quien acusó a los participantes de “conducta sediciosa” y llegó a sugerir que debían ser ejecutados, lo que generó amenazas de muerte contra los congresistas.

La semana pasada, el Pentágono anunció una investigación contra el demócrata luego de sus comentarios contra Trump.

Kelly también criticó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por anunciar a través de redes sociales una investigación en su contra. Afirmó que Hegseth está “politizando” al Pentágono y recordó que su trayectoria como veterano de combate y exastronauta no lo exime de ser objeto de represalias cuando cuestiona decisiones del Gobierno.

