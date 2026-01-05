Pete Hegseth busca degradar al senador Mark Kelly por video de “órdenes ilegales”

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el arranque del procedimiento para degradar el rango militar de Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y capitán retirado de la Armada, después de que el presidente, Donald Trump, lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar “órdenes ilegales”.

Hegseth informó que el Pentágono abrió los llamados procedimientos de “determinación del grado de jubilación”, una medida administrativa que podría reducir el rango con el que Kelly se retiró y, en consecuencia, su salario de jubilación. Además, el jefe del Pentágono emitió una carta formal de censura que, según explicó, será incorporada de manera permanente al expediente militar del senador.

“Esta censura es un paso necesario del proceso”, escribió Hegseth en la red social X, donde acusó a Kelly de una “conducta imprudente” que, a su juicio, habría socavado la cadena de mando y generado confusión entre los miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión evita un consejo de guerra, que habría sometido al legislador a un tribunal militar.

Six weeks ago, Senator Mark Kelly — and five other members of Congress — released a reckless and seditious video that was clearly intended to undermine good order and military discipline. As a retired Navy Captain who is still receiving a military pension, Captain Kelly knows he… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) January 5, 2026

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, refuta los intentos del presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intimidarlo. Crédito: J. Scott Applewhite/ Archivo | AP



Mark Kelly denuncia represalia política

Kelly reaccionó con dureza y calificó la medida como un intento de intimidación política. Aseguró que Hegseth y el presidente Donald Trump buscan enviar un mensaje de advertencia a los militares: “quien critique a la administración será perseguido”.

“Es indignante y está mal. No hay nada más antiestadounidense que eso”, declaró el senador, quien prometió luchar contra la decisión “con todo lo que tengo”, no solo por él, sino por la libertad de expresión de los estadounidenses, aseguró.

El senador fue notificado formalmente y tendrá 30 días para responder. El proceso, según Hegseth, deberá concluir en un plazo de 45 días. En una carta dirigida a Kelly, el secretario de Defensa subrayó que, pese a su cargo como senador en funciones, el exoficial sigue sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), y advirtió que nuevas conductas podrían derivar en sanciones adicionales.

El conflicto tiene su origen en un video publicado en noviembre, en el que Kelly, junto a otros cinco legisladores demócratas con experiencia en combate o inteligencia, recordaron a los soldados que su juramento es con la Constitución y que tienen el derecho —y el deber— de rechazar órdenes que violen la ley.

Aunque el video no mencionaba acciones específicas, se lanzó en un momento de tensión por las políticas de la administración Trump respecto al uso de tropas en suelo nacional y operaciones en el extranjero.

Over twenty-five years in the U.S. Navy, thirty-nine combat missions, and four missions to space, I risked my life for this country and to defend our Constitution – including the First Amendment rights of every American to speak out. I never expected that the President of the… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 5, 2026

El video provocó una fuerte reacción del presidente y de legisladores republicanos, quienes acusaron a los participantes de “conducta sediciosa”. En contraste, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, defendió a Kelly como un “héroe y patriota” y calificó la ofensiva del Pentágono como un acto “despreciable de represalia política”.

Kelly sirvió en la Marina entre 1987 y 2011, fue desplegado en el Golfo Pérsico y se graduó de la Escuela de Pilotos de Pruebas Navales. Hoy, su caso se ha convertido en un nuevo frente del choque entre la Casa Blanca y la oposición demócrata, con implicaciones que van más allá de su carrera militar.

