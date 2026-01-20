Trump sobre su primer año de gobierno: elogia a ciertos inmigrantes, defiende economía, critica al Nobel

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sorprendió con una conferencia en sala de prensa de la Casa Blanca, donde intentó abordar lo que considera sus logros en el primer año de su segundo periodo de gobierno.

Parte de su mensaje se enfocó en las operaciones migratorias y mientras criticó a la población somalí en Minnesota, el mandatario elogió a algunos inmigrantes indocumentados que consideró como “buenas personas”, pero no señaló que terminaría su persecución con la detención de cualquier persona sin papeles.

“Tenemos mucho cariño por la gente que entró ilegalmente, pero son buenas personas y ahora trabajan en granjas, cafeterías y hoteles”, declaró el presidente.

Agregó que su administración se enfoca en las personas con historial criminal, pero más del 73% de las personas detenidas no han cometido delitos.

“Buscamos sacar a los delincuentes ahora mismo, a los delincuentes”, afirmó Trump quien justificó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a veces “cometen errores”.

Al hablar sobre las operaciones del ICE en Minnesota e intentó justificar a los agentes.

“A veces cometen errores”, afirmó. “El ICE es demasiado duro con alguien, o, ya saben, están tratando con gente dura, y van a cometer un error. A veces puede suceder. Nos sentimos terriblemente mal”.

Afirmó que se sintió “horrible” al enterarse de la muerte de Renee Good.

“Es una tragedia. Es algo horrible”, pero también criticó a la madre de 37 años que falleció a tiros perpetrados por el agente Jonathan Ross.

Las guerras, el Nobel y Machado

El presidente parecía estar en uno de sus mítines políticos, al ir de un tema a otro, incluso habló del Premio Nobel de la Paz, el cual criticó, a pesar de que ha expresado que lo merecía.

Trump declaró que él debería haber ganado el Premio Nobel de la Paz, en lugar de la líder opositora venezolana María Corina Machado, por “cada guerra” que ha terminado.

“Saben, debería haber ganado el Premio Nobel por cada guerra, pero no lo digo. Salvé a millones y millones de personas, y que nadie les diga que Noruega no controla los disparos”, expresó. “Bueno, está en Noruega. Noruega controla los disparos”.

Recordó que Maria Corina Machado, la lideresa opositora de Venezuela, le regaló el reconocimiento.

“Han perdido tanto prestigio [los premios]. Por eso tengo tanto respeto por María por lo que hizo. Ella dijo: ‘Yo no merezco el Premio Nobel. Él sí'”, señaló Trump.

El presidente evadió algunos temas, como México o si todavía quería que EE.UU. controlara el Canal de Panamá.

“No quiero decirlo”, respondió a una pregunta al respecto.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa hasta dónde llegará para adquirir Groenlandia, Trump respondió escuetamente: “Ya lo sabrán”.

Unas 3,000 personas participaron en una protesta contra Trump en Washington, D.C. Crédito: Jesús García | Impremedia

La economía, aranceles, ¿y Epstein?

Trump ingresó a la sala con una pila de papeles, que supuestamente contenían sus logros. Tiró los documentos al piso.

Trump defendió sus logros económicos, aunque la inflación no ha bajado, pero criticó las políticas del presidente Joe Biden. No ahondó en sus supuestos logros económicos.

Los aranceles fueron un tema álgido, ya que reconoció que la Corte Suprema podría revocar su orden y obligar a pagar miles de millones de dólares, pero aseguró que podría imponer otra estrategia en caso de una decisión en contra de su gobierno.

Trump amenazó con usar “algo más” para aumentar los ingresos si la Corte Suprema dictamina que los aranceles que impuso el año pasado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional son ilegales.

“Tengo que usar algo más… Consideren otras cosas”, dijo Trump. “Tenemos otras alternativas, pero lo que estamos haciendo ahora es lo mejor, lo más sólido, lo más rápido, lo más fácil, lo menos complicado”.

Mientras criticó a opositores, al ex fiscal del Departamento de Justicia Jack Smith, quien presentó cargos en su contra por el ataque al Capitolio y las elecciones en 2020, así como llevarse documentos clasificados a Mar-a-Lago. Lo calificó de “enfermo hijo de puta”.

Incluso habló de la representante de Minnesota, Ilhan Omar, sobre quien dijo: “No la soporto”.

Sin embargo, el mandatario no habló del caso Jeffrey Epstein y defendió su trabajo.

“Creo que hemos hecho un trabajo mucho mejor del que podemos promocionar”, afirmó. “Esa es una de las razones por las que estoy haciendo esta conferencia de prensa, creo que es importante, hemos tomado un desastre y lo hemos mejorado”.

Poco antes de su conferencia de prensa inició una protesta en contra de Trump, en un parque detrás de la Casa Blanca, donde hubo consignas en contra de violaciones a derechos civiles y de los inmigrantes. “Rechaza el manifiesto MAGA”, “Di no a un estado nazi”, “Respeta la Constitución”, “Inmoral, Criminal, Enterprise (ICE)”, decían algunas de las pancartas en su contra. Había unas 3,000 personas, según datos extraoficiales.

Después de la conferencia, Trump se alistaría para viajar a Davos, al Foro Económico, donde dijo que defendería sus logros.