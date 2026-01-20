John Bolton advierte sobre un “terremoto político” si Trump usa la fuerza para tomar Groenlandia

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de usar la fuerza militar para adquirir Groenlandia han generado fuertes críticas, incluso dentro de su propio partido. Uno de los señalamientos más contundentes provino de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional durante la administración Trump, quien calificó la postura del exmandatario como propia de una persona “trastornada” y advirtió que una acción de este tipo provocaría un “terremoto político” en Estados Unidos.

En una entrevista con CNN, Bolton afirmó que el descontento frente a esta idea va en aumento, incluso entre sectores republicanos. “Creo que, incluso dentro del Partido Republicano, hay un creciente desacuerdo sobre este tema. Si Trump realmente utilizara la fuerza militar contra Groenlandia, habría un terremoto político en Estados Unidos”, señaló.

Groenlandia, una isla estratégica en el Ártico, es territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliado histórico de Estados Unidos. Trump ha insistido desde su primer mandato en la idea de adquirir la isla, pero en las últimas semanas ha intensificado su retórica, llegando a plantear el tema como una posible disyuntiva entre Groenlandia y la permanencia de Estados Unidos en la OTAN.

“En un buen día, Trump se muestra indiferente ante la OTAN”, afirmó Bolton, al señalar que este tipo de declaraciones han irritado a otros miembros de la alianza militar. Según el exasesor, estas posturas reflejan una visión errática de la política exterior estadounidense y dañan seriamente las relaciones con aliados clave.

Trump has said the issue of the Arctic as a choice between Greenland and NATO. For the White House, it’s a two-for-one: Take Greenland and lose NATO. I don't think Americans fully understand how much harm this would cause our national security. pic.twitter.com/iZTSUhIUEO — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 20, 2026

De acuerdo con un reporte de NBC News, Trump no descartó recientemente el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, lo que encendió las alarmas en Washington. El tema fue abordado también por el congresista republicano Mike Lawler, quien rechazó tajantemente esa posibilidad.

“Si existiera la oportunidad de negociar una venta, como ocurrió históricamente con la Compra de Luisiana o Alaska, eso podría discutirse. Pero el uso de la fuerza militar debería descartarse por completo”, declaró Lawler en CNN.

Las declaraciones reflejan una creciente preocupación por el impacto que este tipo de amenazas podría tener en la estabilidad internacional y en la credibilidad de Estados Unidos frente a sus aliados, especialmente en un contexto geopolítico cada vez más tenso.

