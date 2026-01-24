Gavin Newsom integra a California a la red de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud

Ante la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobernador Gavin Newsom dio a conocer la integración de California a la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes Epidémicos (GOARN) de dicha institución.

El jueves de esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), confirmó que Estados Unidos completó su retiro definitivo de la OMS dejando pendiente por cubrirle $260 millones de dólares.

Esto implica que todo el financiamiento del gobierno estadounidense a dicha institución también dejó de fluir.

El HHS considera que la reacción de la OMS para hacerle frente a la pandemia fue tardía y ello, además de la perdida de miles de vidas, le ocasionó un duro golpe a la economía estadounidense.

“Durante ese periodo, el liderazgo de la OMS repitió y elogió la respuesta de China a pesar de la evidencia de subregistro temprano, supresión de información y retrasos en confirmar la transmisión de persona a persona”, indica un comunicado emitido por la agencia federal.

Gavin Newsom es visto por algunos analistas como posible aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2028. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP)

Al considerar que la posición asumida por el gobierno coloca en riesgo a la salud de los californianos, Gavin Newsom considero conveniente unirse al GOARN.

“La retirada de la administración Trump de la OMS es una decisión imprudente que perjudicará a todos los californianos y estadounidenses. California no será testigo del caos que esta decisión traerá. Seguiremos fomentando alianzas en todo el mundo y nos mantendremos a la vanguardia de la preparación en materia de salud pública, incluyendo nuestra membresía como el único estado en la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS”, señaló el demócrata a través de un comunicado.

Dicha red reúne a más de 360 instituciones técnicas de todo el mundo y se activa ante emergencias de salud pública mediante el despliegue rápido de personal especializado y recursos en los países afectados

Cabe señalar que, en octubre, California se sumó a otros 14 estados en la creación de la Alianza de Salud Pública de Gobernadores, además de que semanas después dio a conocer el denominado Intercambio de Innovación de la Red de Salud Pública.

