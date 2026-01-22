EE.UU. se retira oficialmente de la OMS sin pagar deuda millonaria

Estados Unidos hizo oficial este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según confirmó el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una decisión adoptada a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025.

La medida genera preocupación por sus posibles efectos en la cooperación sanitaria internacional y por las cuotas millonarias que Washington adeuda al organismo.

Trump reactiva el proceso iniciado en su primer mandato

El 20 de enero de 2025, el mismo día de su regreso a la Casa Blanca, Trump firmó la orden ejecutiva que dio inicio formal al retiro de Estados Unidos de la OMS, agencia especializada en salud de las Naciones Unidas. Se trata de un proceso que el mandatario ya había intentado durante su primer mandato (2017-2021), en medio de duras críticas a la gestión de la pandemia de covid-19.

En el documento, el presidente reiteró su postura de que la OMS manejó de forma deficiente la crisis sanitaria global y cuestionó su actuación en “otras emergencias sanitarias mundiales”, además de acusarla de no impulsar reformas internas y de carecer de independencia frente a la influencia política de algunos Estados miembros, en una alusión directa a China.

El debate por las cuotas y el peso financiero de EE.UU.

Uno de los principales argumentos del Gobierno estadounidense es el desequilibrio en el sistema de aportes financieros. Según funcionarios del Departamento de Salud, Estados Unidos ha llegado a cubrir hasta el 25% del presupuesto total de la OMS, a pesar de que otros países con poblaciones mayores, como China, aportan proporcionalmente menos.

Un alto funcionario subrayó que la organización nunca ha tenido un director general estadounidense y que, en ocasiones, la propia OMS habría evitado exigir mayores contribuciones a otros países debido a la elevada carga financiera que ya asumía Washington.

“Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS. El punto central es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, sin asumir ninguna responsabilidad”, afirmó el funcionario.

Cooperación sanitaria sin la OMS

Ante las dudas sobre el impacto de la retirada en la respuesta global ante futuras pandemias, desde la dministración Trump aseguraron que Estados Unidos continuará colaborando directamente con otros países y con sus ministerios de Salud.

“Seguiremos desarrollando relaciones bilaterales que sean mutuamente beneficiosas y que respeten la soberanía de nuestro país y la de otras naciones”, indicó un portavoz oficial.

La base legal del retiro y las cuotas sin saldar

Cuando la OMS fue creada en 1948, Estados Unidos se incorporó mediante una resolución conjunta del Congreso que, a diferencia de otros Estados miembros, le otorgó el derecho explícito a retirarse del organismo. Según otro funcionario estadounidense, dicha resolución no establece que el país deba saldar pagos pendientes como condición para hacer efectiva su salida.

En ese sentido, el gobierno de Trump reiteró que no tiene intención de abonar las cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, cuyo monto se estima entre $260 y $280 millones de dólares.

