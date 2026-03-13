Agentes de ICE admiten cuotas de arrestos y uso de apps para ubicar inmigrantes

Una audiencia judicial en el estado de Oregón ha dejado al descubierto detalles poco conocidos sobre cómo operan los agentes del sistema migratorio. Testimonios bajo juramento revelaron que equipos de la agencia federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tenían objetivos diarios de arrestos y utilizaban una aplicación digital para identificar zonas donde realizar operativos.

La información salió a la luz durante una demanda colectiva presentada por la organización de derechos de los inmigrantes Innovation Law Lab. Según el reporte publicado por el medio británico The Guardian, el caso obligó a agentes a responder preguntas bajo juramento, lo que permitió conocer por primera vez parte de las herramientas y estrategias internas utilizadas en redadas migratorias.

Cuotas diarias de arrestos en operativos migratorios

Durante la audiencia, un agente identificado como “JB” declaró que su equipo recibió una instrucción verbal para realizar ocho arrestos al día. El grupo estaba formado por entre nueve y doce agentes que participaban en una operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conocida como “Operación Rosa Negra”.

El objetivo, según estimaciones presentadas en la corte, podía traducirse en cerca de 50 arrestos diarios en todo Oregón. Estas revelaciones resultan relevantes porque autoridades federales habían insistido públicamente en que no existían cuotas formales de detención.

Sin embargo, los testimonios sugieren que los equipos trabajaban bajo presión para cumplir con ciertos números. El agente explicó ante el juez que realizó “tantos arrestos como pudo”, siempre que considerara que eran legales.

Apps para identificar “objetivos”

La audiencia también reveló el uso de una aplicación llamada Elite, una herramienta que, según los testimonios, funciona de manera similar a un mapa digital. El sistema mostraba zonas donde supuestamente vivían personas con posibles vínculos migratorios.

De acuerdo con la investigación citada por el medio antes citado, la aplicación permitía identificar áreas con mayor probabilidad de encontrar personas para detener. Incluso podía generar perfiles individuales y marcar lo que describía como “objetivos de alto valor”.

Sin embargo, el propio agente reconoció ante el tribunal que la información no siempre era precisa. En algunos casos, la aplicación señalaba direcciones incorrectas o personas que ya no vivían en esos lugares.

Arrestos que generan cuestionamientos legales

Uno de los operativos analizados ocurrió en la ciudad de Woodburn, donde agentes detuvieron una camioneta con trabajadores agrícolas que se dirigían a su empleo. Durante la intervención, los agentes rompieron las ventanas del vehículo y arrestaron a los ocupantes.

El juez federal Mustafa Kasubhai criticó duramente las tácticas utilizadas, señalando que las decisiones parecían basarse más en la presencia de trabajadores agrícolas en la zona que en pruebas concretas.

Para abogados de derechos civiles, el caso revela cómo las metas de arrestos y el uso de herramientas de vigilancia pueden derivar en detenciones cuestionables o incluso inconstitucionales.

Mientras el litigio continúa, el proceso judicial está ofreciendo una mirada poco común a la forma en que se planifican y ejecutan muchas de las redadas migratorias.

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