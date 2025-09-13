Julián Quiñones encontró en Arabia Saudita su lugar en el mundo

Julián Quiñones ha deslumbrado en su paso por Arabia Saudita. El exfutbolista de las Águilas del América es uno de los grandes referentes del Al Qadisiya. El delantero de El Tri tiene un ritmo goleador envidiable y es una de las estrellas del fútbol árabe.

El goleador de 28 años ha estado en el radar de la Liga MX. Varios medios han señalado la posibilidad de que Quiñones llegue a Cruz Azul. Sin embargo, el paso de Julián Quiñones en el Al Qadisiya es muy positivo. A la selección mexicana le conviene que Quiñones mantenga su buen momento en Arabia Saudita y pueda trasladar sus goles a El Tri.

En julio de 2024, Julián Quiñones dejó a las Águilas del América para afrontar su aventura en Arabia Saudita. El exjugador del Atlas les dejó a los azulcremas cerca de $15.4 millones de dólares por su ficha. Quiñones era una arriesgada apuesta del Al Qadisiya, pero hasta ahora les ha resultado.

En su primera temporada en el fútbol árabe y con un club que daba sus primeros pasos en la primera división, Julián Quiñones dejó su huella. Entre la King’s Cup y la Saudí Pro League, el azteca dejó un registro de 25 goles en 33 partidos disputados. Además, Quiñones aportó 8 asistencias para el club.

En aquella ocasión, Quiñones tuvo como fiel compañero a Pierre Emerick Aubameyang. Entre el gabonés y el mexicano el Al Qadisiya celebró 46 goles. A pesar de las buenas actuaciones de ambos, el club se quedó con las manos vacías, incluso perdiendo la final de la copa contra Al Ittihad.

Sigue la racha de Quiñones

En esta nueva temporada, el Al Qadisiya perdió a Pierre Emerick Aubameyang. Sin embargo, Julián Quiñones sigue entregando su aporte goleador dentro del club. En el primer duelo por la Saudí Pro League, Quiñones jugó 84 minutos y le marcó un tanto al Al Najma.

A pesar de que el club perdió a Pierre Emerick Aubameyang, la directiva del conjunto árabe no se quedó de brazos cruzados y adquirió a un nuevo delantero que debe acoplarse a Quiñones. El Al Qadisiya fichó a Mateo Retegui y, en la primera jornada, el italiano aportó un doblete. El objetivo del club es pelearle el campeonato a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y compañía.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo avisó que el fútbol árabe es más competitivo que la MLS de Messi

– Mateo Retegui, un millonario traspaso que complicaría a Julián Quiñones

– ¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita?

– Esteban Andrada está en el radar del fútbol árabe