Cristiano Ronaldo avisó que el fútbol árabe es más competitivo que la MLS de Messi

En el Camping World Stadium de Orlando, Florida, se desarrolló el partido más atractivo del Mundial de Clubes 2025. El Al Hilal venció 3-4 al Manchester City en tiempo extra. El conjunto de Arabia Saudita inscribió su nombre en cuartos de final. Cristiano Ronaldo tenía razón con relación al crecimiento de la Saudí Pro League.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

Cristiano Ronaldo renovó con el Al Nassr de la Saudí Pro League. El delantero portugués ha alzado la bandera del fútbol árabe y ha defendido a capa y espada su nivel. De hecho, en unas declaraciones recientes, CR7 aseguró que el balompié de Arabia Saudita está en el top 5 a nivel mundial.



“Seguimos mejorando, pero creo que en este momento estamos en el top five (…) solo los que no jugaron en Arabia Saudita. No entienden nada de fútbol y dicen que esta liga no está entre las cinco mejores”, dijo CR7.

No es tan descabellada la concepción de Cristiano Ronaldo y el tiempo le dio la razón. El Al Hilal eliminó al Manchester City del Mundial de Clubes. El conjunto de Pep Guardiola había dominado por completo a sus rivales en la fase de grupos y era uno de los favoritos a llevarse el torneo.



No está de más mencionar que el Manchester City realizó hasta 14 remates al arco rival, tuvieron 19 saques de esquina y dominaron la posesión de la pelota hasta en un 69%. Sin embargo, las formas importan y el Al Hilal dejó una buena cara en su nivel ofensivo. El conjunto árabe realizó veloces contraataques que en múltiples oportunidades pusieron en aprietos a la defensa de uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Mejores que la MLS de Lionel Messi

Hace tiempo atrás, en una entrevista con Edu Aguirre en La Sexta, Cristiano Ronaldo dijo sin titubeos que la Saudí Pro League es de mayor nivel que la Major League Soccer. Esta opinión generó mucha controversia al considera que Lionel Messi es la cara del balompié de Estados Unidos.



“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor”, dijo Ronaldo.



Mientras Arabia Saudita metió a su representante en los cuartos de final, los tres clubes de la MLS tuvieron muchas complicaciones. Los Angeles FC y Seattle Sounders fueron eliminados en fase de grupos sin ganar ningún partido y el Inter Miami fue humillado en los octavos de final al caer 0-4 contra el PSG. Solo una victoria en diez partido fue el balance de los equipos de la MLS.

Sigue leyendo:

– Los mejores memes de la eliminación del Manchester City del Mundial de Clubes

– Julián Quiñones podría pasar a un segundo plano en Arabia Saudita

– Cristiano Ronaldo si recibió una oferta de River Plate

– El salario astronómico de Cristiano Ronaldo del nuevo contrato con Al Nassr