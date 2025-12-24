Tigres domina el 11 ideal de la Liga MX con más jugadores que el bicampeón Toluca

La Liga MX reveló el 11 ideal del Apertura 2025 y, pese a que Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano, el equipo con mayor número de futbolistas incluidos fue Tigres UANL, confirmando el peso individual de su plantel a lo largo del torneo.

Mientras los Diablos Rojos celebran el título y el bicampeonato, el reconocimiento individual favoreció en mayor medida a los felinos, que dominaron la lista del once ideal gracias a su regularidad y protagonismo en distintas líneas del campo.

Tigres impone condiciones en el 11 ideal del Apertura 2025

Tigres fue el club con más representantes en el once ideal, colocando cuatro jugadores, una cifra superior a la del campeón Toluca y al resto de los equipos de la Liga MX.

Los futbolistas de Tigres elegidos fueron:

Nahuel Guzmán, como el mejor portero del torneo

Joaquim, destacado por su solidez defensiva

Juan Brunetta, motor creativo y ofensivo del equipo

Ángel Correa, determinante en el ataque felino

Esta fuerte presencia confirma que, aunque Tigres no levantó el trofeo, su rendimiento individual fue uno de los más altos del campeonato y marcó diferencia jornada tras jornada.

Toluca bicampeón: menos jugadores, pero figuras clave

A pesar de no liderar el XI ideal en cantidad de futbolistas, Toluca sí colocó nombres de peso, especialmente en ofensiva, además del reconocimiento al cuerpo técnico que condujo al equipo al bicampeonato.

Por el campeón de la Liga MX fueron incluidos:

Paulinho, quien cerró el torneo como tricampeón de goleo, consolidándose como el delantero más dominante del certamen

Alexis Vega, pieza fundamental en el ataque escarlata y referente del equipo

Antonio Mohamed, elegido como director técnico del torneo, tras llevar a Toluca al bicampeonato

El reconocimiento a Mohamed subraya el valor del trabajo colectivo de los Diablos Rojos, que supieron competir en los momentos decisivos para quedarse con el título.

Dominio individual vs. éxito colectivo

El XI ideal del Apertura 2025 deja una lectura clara: Tigres fue el equipo con mayor brillo individual, mientras que Toluca destacó por su fortaleza colectiva, la cual terminó reflejándose en el campeonato.

La diferencia entre ambos refleja una constante en la Liga MX: no siempre el equipo campeón es el que más jugadores aporta al once ideal, pero sí el que mejor capitaliza su rendimiento en la Liguilla.

Un Apertura 2025 marcado por Tigres y Toluca

Con Tigres dominando el XI ideal y Toluca levantando el trofeo por segundo torneo consecutivo, el Apertura 2025 quedará marcado como una temporada de contrastes, donde el talento individual y el éxito colectivo caminaron por rutas distintas, pero igualmente protagonistas en la historia reciente del futbol mexicano.

Canales resalta por Rayados y figuras de otros clubes

A pesar de que el Monterrey no fue el equipo con más jugadores, Sergio Canales fue incluido por segunda vez consecutiva como uno de los mejores del torneo tras su campaña con Rayados.

Del Cruz Azul se sumaron el zaguero Willer Ditta y Carlos Rodríguez. Por Chivas está Armando González, quien además fue elegido como el mejor jugador del torneo, gracias a sus 12 goles en 18 partidos, números inferiores a los 15 tantos en 20 juegos que tuvo el delantero de “Los Diablos Rojos”.

Ausencias notables: Gilberto Mora y otros grandes nombres

Una de las sorpresas al anunciar el XI ideal fue la ausencia de Gilberto Mora, goleador destacado del Tijuana que cerró la temporada como uno de los máximos anotadores del año, incluso con 8 goles y relevancia en el circuito nacional juvenil.

Otros futbolistas con campañas sólidas como Joao Pedro (San Luis) o Alejandro Zendejas (América) también quedaron fuera del once ideal pese a sus cifras ofensivas y rendimiento.

