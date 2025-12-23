Sebastián Córdova se acerca al “infierno”

El mediocampista Sebastián Córdova, surgido de la cantera del América y que militará como último equipo en los Tigres de la UANL se encuentra a un paso de llegar como refuerzo del bicampeón Toluca, en lo que se puede considerar un fichaje importante por la directiva escarlata para el Clausura 2026.

Córdova que tuvo un 2025 casi para el olvido después de varias lesiones que lo alejaron de la titularidad en el subcampeón Tigres de la UANL al grado de ser casi ignorado por el técnico Guido Pizarro, decidió arreglar su salida de los felinos para buscar otros horizontes.

🚨Sebastián Córdova, avanzado para ser refuerzo de Toluca. ⬇️https://t.co/i9qrws1d0z pic.twitter.com/Kqz5dQmyrb — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025

El volante que inclusive fue convocado para la selección de México y estuvo muy cerca de jugar en el Mundial de Qatar 2022, poco a poco fue perdiendo protagonismo en los Tigres no obstante haber disputado cerca de 149 partidos con un gran momento en el torneo Clausura 2023 en donde fue titular con el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi con quien se coronó al vencer a Chivas dirigidas por el serbio Veljko Paunovic.

Las negociaciones con Sebastián Córdova

Dentro del seguimiento que realiza la dirección deportiva del Toluca de varios candidatos, el nombre de Sebastián Córdova sonó con fuerza debido a su calidad y al conocimiento cercano que tiene el director deportivo Santiago San Román de este jugador que surgiera en el América, después tuviera un corto periodo en la Liga de Ascenso MX con Alebrijes de Oaxaca, después con el Necaxa y de ahí a los Tigres de la UANL, donde vivió sus mejores momentos.

Con la casi segura incorporación de Córdova, la ofensiva escarlata quedaría con Alexis Vega, Paulinho, Helinho, Nico Casto y Jesús Angulo, con lo cual se espera que el examericanista cuando se vaya a la selección Alexis Vega, este tome la estafeta, aunque nadie descarta que este jugador pueda resurgir y demostrar que tiene nivel para grandes cosas.

¡SE VIENE EL TRICAMPEONATO!



De acuerdo con información de @Carlos_Ponz , Sebastián Córdova se perfila para ser nuevo jugador del bicampeón. Más información en breve. pic.twitter.com/LE4SJ5lMMp — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 24, 2025

Córdova es un jugador con una técnica envidiable y capacidad debidamente comprobada, pero donde está el pero, para no convertirse en figura, es tener carácter muy indiferente y mezquino con su capacidad futbolística, amen de poco colaborador con los cuerpos técnicos.

Córdova viene de una ausencia de 14 partidos en la alineación del técnico argentino de los Tigres, Guido Pizarro, sobre todo por estar inactivo por varias lesiones, pero también combinado con su desinterés de colaborar con el proyecto del técnico argentino que se retiró para convertirse en estratega de la escuadra felina.

Seguir leyendo:

– Sebastián Córdova podría despedirse de la Liga MX

– Sebastián Córdova y su particular venganza contra las Chivas: “Los del América deben estar muy felices”

– Exnovia de Sebastián Córdova es acusada de “infiel” y estalla en redes sociales negándolo y pidiendo “pruebas”





