Exnovia de Sebastián Córdova es acusada de “infiel” y estalla en redes sociales negándolo y pidiendo “pruebas”

Una nueva polémica rodea al fútbol mexicano. Vianney Rodríguez, exnovia de la figura de Tigres de la UANL, Sebastián Córdova, estalló en redes sociales luego de que fuese acusada por los fans de haberle sido infiel al jugador.

Desde el pasado jueves la expareja del futbolista ha sufrido el asedio de cientos de internautas que la cuestionaban por este supuesto hecho que surgió gracias a un video en la plataforma de TikTok donde se afirmaba que Rodríguez le había sido infiel.

La información publicada daba por sentado que Córdova había sorprendido a su pareja con un empresario, motivo por el cual la relación llegó a su fin y ahora buscaba ser perdonada por el volante.

Sin embargo, aunque a través de su cuenta en Instagram la influencer sí confirmó la separación, rechazó las versiones que circulan en las diferentes plataformas y redes sociales. Incluso, se vio el obligación de compartir un storie con captura de pantallas de una conversación con un perfil dedicado a la rumorología rosa.

“Hola, sí, ya terminamos. Por respeto a él no puedo dar detalles, pero no hubo ninguna infidelidad, engaño ni nada. Yo decidí alejarme por otros motivos”, se lee en una de las conversaciones que reveló.

En otra captura, Vianney publicó parte de su chat en WhatsApp con Córdova para demostrar que todavía hay contacto entre ambos. “Él y yo seguimos en contacto, por si estaban con el pendiente, ambos estamos lidiando con algo difícil, respeten”.

“Me tomo el tiempo de contestar las cuentas de chismes, pero como mi respuesta (la única verdad) no causa polémica, prefieren inventar cosas, qué fácil caen, mínimo pidan pruebas o algo”, escribió Rodríguez. A pesar de esta aclaratoria y desmentido público de la influencer, algunos fans se siguen dando a la tarea de señalar a la creadora de contenido como “infiel”.

¿Quién es Vianney Rodríguez, exnovia de Sebastián Córdova?

Vianney Rodríguez no solo es conocida por su relación con Sebastián Córdova. También es modelo, influencer y creadora de contenido fitness. En Instagram posee más de 160,000 seguidores y se dedica a compartir rutinas de ejercicio y a colaborar con algunas marcas reconocidas de ropa deportiva. Una de ellas de Adidas. Rodríguez es una de las embajadoras de la marca en México. View this post on Instagram A post shared by Culto Futbol (@culto.futbol)

