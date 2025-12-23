Marco “Chiqui Drácula” Rodríguez enfrenta orden de aprehensión por presunta violencia familiar

Marco Antonio Rodríguez al parecer tendrá que enfrentar el problema más grande de su vida después de darse a conocer en forma oficial que enfrenta una orden de aprehensión dictada por un juez de la CDMX por presunta violencia familiar que fue presentada por la familia de la víctima.

El conflicto que en primera instancia enfrentó de forma civil y después penal escaló en repercusiones delicadas para el exgafete de FIFA en virtud de que desatendió el citatorio para acudir a la primera audiencia programada el pasado 18 de noviembre de 2025 en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo cual el impartidor de justicia determinó modificar las medidas cautelares para el implicado, por lo cual deberá enfrentar el proceso en prisión.

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”



Un juez le ordenó ponerse a disposición del reclusorio norte a más tardar este viernes 26 de diciembre, por lo que, en caso de no hacerlo, se liberará orden de aprehensión en su contra.https://t.co/ggA0tqqJNC — Proceso (@proceso) December 23, 2025

El juez indicó que “Chiqui Drácula” tendrá que responder a la autoridad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a más tardar el próximo viernes, cambiando la figura jurídica del exsilbante que en 2023 otro juez había indicado que podría enfrentar el proceso judicial en libertad, mientras respetara la orden de restricción de acercarse a la víctima.

En información generada en varios medios, la víctima ha revelado que el exárbitro ha continuado con amenazas de atentar contra su integridad para que desista de su denuncia ante las autoridades, por lo cual el abogado de la víctima detalló que el presunto agresor deberá presentarse en un periodo máximo en tres días por haber violentado las restricciones contra la víctima con iniciales ANHR, y también porque no acudió a la tercera audiencia.

En caso de no responder a este citatorio se le girará una orden de aprehensión y deberá ser encarcelado para responder desde la prisión preventiva oficiosa la defensa de su caso y así poder presentar las pruebas en descargo de su responsabilidad en este penoso asunto.

Fiscalía de CDMX pide "reactivar" orden de captura contra el exárbitro Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco' tras no asistir a audiencia por presunta violencia familiar.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/l6FWXeqSED — Latinus (@latinus_us) November 20, 2025

Marco fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar en 2023 y desde entonces se ha seguido este proceso. La víctima, además de sus abogados ha sido apoyada por colectivos como las Tonantzin para protestar contra el personaje que una vez fue uno de los árbitros más importantes de la Liga MX.

Rodríguez participó en los Mundiales de Alemania 2026, Sudárica 2010 y Brasil 2014, constituyéndose en una auténtica figura del arbitraje en la Liga MX, pero también conocido por un carácter poco manejable.

