Protesta del América les habría costado la liguilla a los silbantes vs. Monterrey

Los árbitros Jesús Rafael López y Adonai Escobedo al parecer pagarán caro el haberse equivocado en varias ocasiones contra el América en la derrota que sufrió el reciente miércoles en el duelo de ida de la liguilla al ser suspendidos supuestamente por el resto de la liguilla por el título de la Liga MX.

Lo anterior fue dado a conocer por David Medrano y Rubén Rodríguez, colaboradores del portal Mediotiempo, al asegurar que después de que la Comisión de Árbitros sesionó para analizar los juegos entre FC Juárez vs. Toluca, Monterrey vs. América y Xolos Tijuana vs. Tigres, se decidió sancionar a ambos silbantes por sus fallas evidentes en el estadio BBVA donde los Rayados se impusieron 2-0 a las Águilas.

La versión de ambos colaboradores de ambos portales establece que López Valle como árbitro central y Adonai Escobedo desde el VAR fueron omisos en dos jugadas puntales donde el América se sintió afectado y generó su queja formal para que se revisaran y se procediera conforme a las reglas internas de la Comisión de Árbitros.

La primera jugada es donde Ricardo “Rica” Chávez golpeó directamente el tobillo de Brian Rodríguez y que solo fue sancionada con tarjeta amarilla cuando en la queja americanista consideraron que existían bases para la expulsión, pero sobre todo su malestar porque el encargado del VAR juzgó también en forma supuestamente equivocada la acción para corregir la decisión inicial.

Pero la jugada que más enojo generó en la organización de las Águilas fue la entrada de Jesús “Tecatito” Corona sobre Álvaro Fidalgo con los tacos por delante para impactar la rodilla del mediocampista español y que solo ameritó la tarjeta amarilla en el minuto 15 de acción cuando los americanistas exigieron la roja directa.

Pero sobre todo el encono de los integrantes del América es que ni siquiera ameritó la llamada al VAR para revisar la jugada, quedándose con la marcación inicial y de esta forma manteniendo en el resto del partido la misma cantidad de jugadores de ambos equipos en el terreno de juego.

Según la información de esta página deportiva, los dirigentes de la Comisión de Árbitros encabezada por el argentino Horacio Elizondo y Juan Manuel Herrero consideraron que ambos silbantes se equivocaron en sus apreciaciones y terminaron perjudicando al América.

Según fuentes cercanas al alto mando arbitral, tanto Elizondo como Herrero les reiteraron a todos los agremiados a la Comisión de Árbitros que no se permitirán las fallas y que frente a cualquier omisión o errores no serán programados en el resto de la liguilla.

La queja de André Jardine pesó demasiado

Desde la noche del miércoles, al concluir el encuentro contra el Monterrey, el técnico de las Águilas, André Jardine fue quien empezó a generar la inconformidad del América contra el arbitraje al señalar en la conferencia de prensa calificó de vergonzoso el rendimiento de los silbantes.

Frente a eso, se desgranaron los acontecimientos que terminaron exhibiendo un pobre rendimiento de los silbantes que junto con las fallas de Fernando Hernández y César Ramos en el último juego del torneo regular entre Cruz Azul y Pumas con la fractura del portero celeste Kevin Mier, exhibió también una grieta muy grande dentro de la Comisión de Árbitros para hacerle frente a la serie por el título.

Será en las próximas horas cuando se conozca el nombre del árbitro para el juego de vuelta entre América contra Monterrey el próximo sábado a las 17 horas en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde los Rayados llegan con una ventaja de 2-0.

