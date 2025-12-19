Buscan en el extranjero al nuevo titular del VAR de la Liga MX

Frente a la falta de credibilidad que se ha generado en torno al Sistema de Revisión de Jugadas (VAR por sus siglas en inglés) en la Liga MX, el titular de la Comisión de Árbitros, el argentino Horacio Elizondo se ha dado a la tarea de buscar a un nuevo titular y no sería nada extraño que también fuera extranjero.

Después de la salida de Miguel Ángel Chacón y de Jorge Pérez Durán, al frente de este sistema de revisión, debido al hartazgo que generaron las presiones de los equipos de la Liga MX, Elizondo ha empezado a buscar al relevo de Chacón y el radio de búsqueda abarca más allá de las fronteras de México.

MOVIMIENTOS EN EL VAR



La Comisión de Arbitraje quiere mejorar, que no haya fallas y todo fluya para bien, y es por eso que habrá cambios en el VAR.



Las órdenes para Horacio Elizondo han sido claras del alto mando de la Liga MX en buscar tanto dentro como fuera de México a la persona que se haga cargo de esta función clave en el engranaje del gremio arbitral en donde en cada partido de los dos últimos torneos los reclamos contra el VAR han sido más frecuentes.

La realidad es muy simple, después del error de este sistema en el partido entre Cruz Azul y Pumas en la jornada 17 en donde un error emanado del VAR a cargo del árbitro internacional César Ramos junto con el silbante Fernando Hernández, que no marcaron como expulsión la entrada de pocos amigos del panameño Adalberto Carrasquilla sobre el portero colombiano , las cosas se pusieron color de hormiga entre los propios silbantes.

Esta acción en donde el silbante se quejó de la falta de apoyo de César Ramos en el VAR al exponer que no le habían enseñado la toma correcta de la jugada, las cosas se pusieron muy tensas de cara la liguilla, el alto mando del arbitraje decidió no volver a utilizar en las finales este sistema de revisión, con lo cual los equipos se quejaron de estar en la indefensión total.

Por esa razón, Elizondo endureció las medidas en el VAR y ordenó a los silbantes no utilizar este sistema para determinar el curso de un partido, tomando en cuenta que el cargo de director quedó desierto y ahora se ha dado a la tarea de buscar al nuevo titular de esta área esencial en el fútbol actual y por eso no dudarán en traer a alguien de fuera.

Elizondo en su círculo más cercano, ha mencionado que no importará si esta persona es extranjera o nacional, en los momentos que el gremio arbitral ha perdido mucha credibilidad, sobre todo en el VAR, donde las fallas a la hora de revisar las jugadas no ha dejado satisfecho a nadie, por lo que se intentará estabilizar esta área para recuperar la falta de confianza que existe contra el trabajo de los silbantes.

