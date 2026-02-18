Gabriel Milito estaría en el radar del fútbol argentino

Gabriel Milito ha logrado hacer que las Chivas de Guadalajara vuelvan a competir dentro de la Liga MX. El estratega argentino ha resaltado por su gestión de banquillo en el Rebaño Sagrado. El sudamericano habría llamado la atención de Independiente de Avellaneda.

El reporte informa que desde la entidad argentina querrían contar con los servicios de Milito. Este es un caso que recuerda el paso de Fernando Gago por las Chivas. Gago dejó al Rebaño Sagrado en la mitad de su proceso para aceptar una oferta de Boca Juniors.

Fernando Gago no fue el único argentino que ha hecho esto recientemente en México. Martín Anselmi también dejó el proceso de Cruz Azul para sumarse al banquillo del Porto de Portugal.

Estos antecedentes han encendido las alarmas en las Chivas de Guadalajara. Según reportes del diario Récord, en las Chivas de Guadalajara se habrían reunido con Gabriel Milito para tratar este tema.

“De acuerdo con información del columnista de Récord, Francotirador, hubo una reunión en Verde Valle entre Amaury Vergara, la directiva del equipo y el entrenador sudamericano“, informaron desde el portal mexicano.

Sin embargo, Gabriel Milito le habría dado buenas noticias a la directiva del Rebaño Sagrado. Milito tendría intenciones de cumplir su vínculo con las Chivas. Esta sería un testimonio de gran alivio ante los intereses de Independiente.

“En la reunión también estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios“, agregó el reporte.

Gabriel Milito en Chivas

Gabriel Milito llegó a las Chivas de Guadalajara en mayo de 2025. A pesar de que no tuvo un arranque prometedor dentro del club, Milito ha logrado engranar sus piezas y hacer del Rebaño Sagrado un equipo competitivo que puede aspirar al campeonato en el Clausura 2026.

Gabriel Milito ya ha dirigido 28 partidos en el fútbol mexicano. El estratega sudamericano tiene un balance de 17 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. El vínculo de Milito con las Chivas de Guadalajara finalizaría en junio de 2027.

