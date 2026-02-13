El futuro de Antonio Mohamed en el Toluca es incierto

Antonio Mohamed ha sido el principal gestor de los títulos de los Diablos Rojos del Toluca en el último año. Sin embargo, el “Turco” ha sido tentado por otros clubes. Francisco Suiniaga espera poder contar con Mohamed en la próxima temporada, pero no hay nada seguro.

El “Turco” ha llamado la atención de clubes importantes por su rendimiento en el banquillo del Toluca. Antes del inicio de la temporada se rumoraba que Boca Juniors quería sus servicios. Suiniaga confirmó esta información.

“No solamente es Boca Juniors, ha tenido otros acercamientos seductores y el prefirió la renovación con nosotros. Estamos muy contentos y es una comunicación muy transparente”, dijo el directivo para Línea de Cuatro de TUDN.

Desde el Toluca tienen la intención de mantener al “Turco” en su cargo. Un factor clave para que se pueda mantener en el equipo es la Liga de Campeones de la Concacaf. Antonio Mohamed quiere ganar esta competición, ya ha declarado que es su prioridad, para poder dirigir en el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Si llega el verano y se queda con nosotros, que mejor porque tiene la ilusión de dirigir en el Mundial de Clubes porque entiende perfectamente lo que representa. Ya veremos lo que pasa más adelante con Mohamed y su estadía en el Toluca”, explicó el directivo.

Mohamed en el Toluca

Antonio Mohamed ha dirigido 53 partidos en el banquillo de los Diablos Rojos del Toluca. El estratega argentino mantiene un balance de 33 victorias, 12 empates y 8 derrotas. El “Turco” dirige al club desde diciembre de 2025.

El “Turco” ha conquistado el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el trofeo Campeón de Campeones y la Campeones Cup 2025.

