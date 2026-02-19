Aldo de Nigris visualiza a las Chivas en la pelea por la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara pasan por un gran momento en el Clausura 2026. El Rebaño Sagrado es el líder invicto en la Liga MX. Aldo de Nigris elogió el trabajo de Gabriel Milito y se aventuró a pensar que las Chivas podrían pelear por el campeonato.

Aldo de Nigris jugó un par de años en las Chivas de Guadalajara. En una entrevista con Fox Sports, el exfutbolista del Rebaño Sagrado resaltó el cambio de mentalidad que ha hecho Gabriel Milito en el club. Sin nombres rutilantes, las Chivas compiten en México.

“También lo de Milito, que siendo extranjero podría exigir que lo contrataran y se la jugó con los jóvenes. Hay que darle más valor a Milito porque no es que pueda estructuras a un gran equipo, si volteas a ver los suplentes de Tigres y Rayados es otro equipo, en Chivas se esta haciendo un gran trabajo, los jóvenes están brillando y me parece que van a estar peleando el campeonato”, dijo de Nigris.

De Nigris también considera que los resultados recientes de las Chivas son producto del trabajo en las Fuerzas Básicas del club. Debido a su filosofía, el Rebaño Sagrado solo puede contar con jugadores mexicanos. El club ha podido desarrollar una buena camada de futbolistas que en la actualidad están respaldando esa confianza.

“Yo creo que el buen momento de Chivas es un tema del técnico y también de la directiva, han trabajado con las fuerzas básicas, sabemos que Chivas es difícil que compren jugadores porque se aprovecha de la situación, pero principalmente a estos jóvenes que les dieron la confianza”, agregó.

Las Chivas en el Clausura 2026

Las Chivas de Guadalajara son el único equipo con paso perfecto en el Clausura 2026. Luego de seis jornadas el conjunto de Gabriel Milito acumula seis victorias con once goles a favor y cuatro goles en contra.

En este paso perfecto las Chivas han derrotado 2-0 a los Tuzos del Pachuca; 0-1 a los Bravos de Juárez; 2-1 a los Gallos Blancos de Querétaro; 2-3 al Atlético San Luis; 1-2 a Mazaltán y su reciente triunfo 1-0 sobre las Águilas del América.

“Es muy difícil ganarle a Chivas, es una dinámica que no se había visto hace mucho, es muy difícil ganarle a este equipo”, sentenció.

