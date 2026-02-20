La decisión de Lamine Yamal antes de la Finalissima que sorprendió en Europa

En la antesala de la Finalissima, una noticia llamó la atención en el mundo del fútbol europeo: Lamine Yamal mantendría un esquema de ayuno diurno en los días previos al partido.

En un contexto donde cada detalle físico y nutricional se analiza al máximo nivel, la decisión del joven extremo generó debate inmediato. ¿Puede un futbolista de élite rendir al máximo sin ingerir alimentos durante el día? ¿Cómo impacta eso en un partido de alta exigencia?

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y se suma a las celebraciones del Ramadán, el período sagrado de ayuno y abstinencia que arrancó este miércoles para millones de musulmanes. Crédito: Alberto Saiz | AP

La situación no es nueva en el fútbol internacional, pero vuelve a instalar la conversación sobre religión, disciplina y alto rendimiento.

Lamine Yamal: por qué todo lo que hace genera impacto

Lamine Yamal es una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Con apenas 17 años, se consolidó como titular en el FC Barcelona y se convirtió en una pieza clave de la Selección de España.

Su velocidad, capacidad de desequilibrio y madurez competitiva lo posicionaron como uno de los talentos más prometedores del continente. Cada decisión que toma —dentro y fuera del campo— es observada con lupa.

En la previa de un partido internacional de alto perfil como la Finalissima, cualquier detalle vinculado a su preparación física adquiere relevancia.

Lamine Yamal cumple el Ramadán y hace cambios en su dieta y su descanso. El ayuno diurno implica no ingerir alimentos ni líquidos durante las horas de luz solar. Crédito: Ronald Wittek | EFE

En qué consiste el ayuno diurno que seguirá antes del partido

El Ramadán implica el ayuno diario obligatorio para los musulmanes adultos desde el amanecer hasta el atardecer. Durante esas horas no se puede comer ni beber, y también se prohíben el tabaco y las relaciones sexuales. El objetivo de estas prácticas son reforzar la disciplina espiritual, la comunidad y la reflexión personal.

Para los practicantes, el ayuno comienza tras el Suhoor o Zahora, la comida previa al amanecer, y se rompe con el Iftar al caer el sol. Para un deportista profesional, ese calendario no solo cambia horarios: cambia la gestión del esfuerzo, el descanso y la hidratación, un factor decisivo en un deporte donde el cuerpo se exprime cada tres días.

En el caso de Yamil y otros profesionales, esto obliga a reorganizar por completo la planificación nutricional.

Generalmente, la estrategia incluye:

Ingesta calórica suficiente antes del amanecer.

Hidratación intensiva en las horas permitidas.

Ajustes en la carga de entrenamiento.

Control médico y nutricional constante.

Los equipos de alto rendimiento trabajan con nutricionistas especializados para minimizar cualquier impacto negativo en la energía, la recuperación muscular y la hidratación.

En un artículo publicado por Marca, el propio Lamine ya explicó el año pasado cómo lo afronta: se levanta de madrugada para rezar, controla la hidratación con electrolitos y evita el azúcar cuando llega el momento de comer.

¿Puede afectar su rendimiento en la Finalissima?

La evidencia científica indica que el ayuno intermitente o religioso puede tener efectos variables en atletas de élite.

Algunos estudios muestran que, si la planificación está bien diseñada, el rendimiento puede mantenerse estable. Sin embargo, factores como la temperatura ambiente, la duración del partido, el nivel de esfuerzo y tiempo de recuperación pueden influir significativamente.

En competencias internacionales, donde la intensidad es máxima, la hidratación y la disponibilidad de glucógeno son claves.

Yamal es una de las grandes figuras jóvenes que llegará a la Finalissima en medio del Ramadán. Crédito: Manu Fernandez | AP

Cómo adaptan los clubes la alimentación en estos casos

En el fútbol moderno, los cuerpos técnicos ya están acostumbrados a estas situaciones. Clubes como el FC Barcelona cuentan con departamentos de nutrición que diseñan planes personalizados.

Las adaptaciones incluyen:

Ajustar horarios de comidas.

Planificar suplementación estratégica.

Monitorear composición corporal y niveles de energía.

Modificar cargas físicas si es necesario.

La prioridad es que el jugador llegue en condiciones óptimas al partido.

Lamine Yamal, el Ramadán y el ayuno en el fútbol de élite

Lamine Yamal profesa la religión musulmana y, como millones de personas en el mundo, observa el Ramadán, el mes sagrado del islam que implica ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol. Durante ese período, quienes lo practican no consumen alimentos ni líquidos en las horas de luz, lo que representa un desafío adicional para cualquier deportista profesional.

En el fútbol de élite, el Ramadán obliga a una planificación específica. El ayuno no significa falta de preparación, sino una reorganización estratégica de la nutrición y la hidratación. Los jugadores suelen concentrar la ingesta calórica en dos momentos clave: antes del amanecer (suhoor) y después de la puesta del sol (iftar). En esos espacios se priorizan carbohidratos complejos, proteínas de calidad y una hidratación intensa para sostener el rendimiento físico.

Diversos estudios en medicina deportiva señalan que, con supervisión adecuada, el impacto del ayuno puede minimizarse. Sin embargo, variables como la temperatura, la duración del partido y el horario del encuentro influyen directamente. Si el partido se juega por la noche, el jugador puede romper el ayuno antes de competir; si es por la tarde, el desafío es mayor.

En el caso de Yamal, su juventud y su alto nivel competitivo agregan atención extra al tema. Pero no es el primer futbolista en atravesar un torneo importante durante Ramadán. A lo largo de los años, numerosos jugadores musulmanes han competido en Champions League, Mundiales y Eurocopas bajo el mismo esquema, apoyados por equipos médicos y nutricionistas especializados.

Durante el Ramadán, futbolistas profesionales adaptan su nutrición y entrenamiento. Crédito: Muhammad Sajjad | AP

Más que una dieta: disciplina y convicción

En resumen, en el caso de Yamal, la decisión no es solo nutricional, sino personal y espiritual. Muchos futbolistas musulmanes han competido al máximo nivel mientras observan el ayuno, incluso en torneos internacionales.

El debate suele reaparecer en cada gran competencia. Pero la experiencia demuestra que, con planificación profesional, el impacto puede gestionarse.

En la Finalissima, todas las miradas estarán puestas en su rendimiento. Y más allá del resultado, la historia vuelve a mostrar cómo el fútbol de élite combina ciencia, cultura y convicciones personales en un mismo escenario.

