¿Se suspende la Finalissima? Los fanáticos podrían quedarse sin el duelo más esperado

La Finalissima entre Argentina y España, uno de los partidos más esperados del calendario internacional, atraviesa horas de incertidumbre. A dos semanas de la fecha prevista, el encuentro todavía no tiene sede confirmada y corre riesgo de suspenderse o postergarse.

El partido debía disputarse el 27 de marzo de 2026 entre la Selección Argentina —campeona de la Copa América— y España —ganadora de la Eurocopa— en el estadio Lusail de Qatar. Sin embargo, el contexto internacional cambió los planes y hoy el evento está en negociación entre las federaciones y los organizadores. Según los últimos trascendidos, el riesgo de suspensión es alto.

Por qué la Finalissima está en peligro

El principal problema es la sede. El partido estaba programado para jugarse en Qatar como parte de un festival internacional de fútbol, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente llevó a suspender actividades deportivas en el país, lo que afectó directamente la organización del evento.

Ante esta situación, UEFA y Conmebol comenzaron a buscar alternativas para salvar el partido. Entre las opciones que se analizaron aparecen:

El Santiago Bernabéu de Madrid

Estadios en Londres o Italia

Una sede neutral en Europa

Pero el problema es que no hay acuerdo entre las federaciones.

El desacuerdo entre Argentina y España

La Real Federación Española de Fútbol propuso que el partido se dispute en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol consideran que jugar en España rompería el principio de neutralidad, ya que la selección europea actuaría como local.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, insiste en jugar en Buenos Aires, mientras España prefiere su territorio. Por ese motivo, las autoridades sudamericanas pidieron que el partido se juegue en otro país europeo o en un estadio neutral.

Si no hay consenso pronto, se cancelaría o postergaría. Algunos medios hablan de desacuerdos en torno a los premios, además de la localía.

La UEFA y Conmebol negocian una sede alternativa, con propuestas como el Santiago Bernabéu (España) o el Monumental (Argentina), pero no hay acuerdo. Crédito: AP

Según los periodistas especializados, la CONMEBOL anunciará próximamente su postura sobre la Finalísima, tras haber respaldado la negativa de la AFA a celebrar el partido en España. La AFA planea proponer sedes europeas alternativas, y, si la UEFA las rechaza, el partido quedará aplazado por falta de consulta previa con el Real Madrid.

Mientras tanto, las negociaciones continúan y ninguna de las partes quiere asumir una desventaja deportiva.

Tres escenarios posibles para el partido

Con la fecha cada vez más cerca, los organizadores manejan tres posibles soluciones:

Cambiar la sede y jugar el partido en otro estadio neutral.

Postergar la Finalissima para otra ventana internacional.

Cancelar el encuentro si no se logra un acuerdo entre UEFA y Conmebol.

Por ahora, la opción más probable que se discute es posponer el partido, ya que el tiempo para organizar una nueva sede es cada vez menor.

Un duelo que el mundo del fútbol quiere ver

La Finalissima es el partido que enfrenta a los campeones de Europa y América. La última edición se jugó en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. El choque entre Argentina y España genera enorme expectativa porque podría enfrentar a dos de las selecciones más fuertes de cara al Mundial 2026.

Además, sería uno de los últimos grandes partidos de preparación antes de la Copa del Mundo.

La decisión podría llegar en los próximos días

Mientras continúan las negociaciones, el calendario avanza y los equipos siguen preparándose sin saber si el partido finalmente se jugará.

Por ahora, la Finalissima no está oficialmente suspendida, pero la falta de sede y los desacuerdos entre las federaciones mantienen el duelo en una situación límite.

Si no hay acuerdo pronto, el partido que muchos fanáticos esperan desde hace meses podría quedar en pausa… o desaparecer del calendario.