Megaproyecto ferroviario entre EE.UU. y México: el tren elevado que promete transformar el comercio en la frontera

Un ambicioso proyecto de infraestructura busca cambiar la forma en que se transportan mercancías entre Estados Unidos y México. Se trata de un sistema ferroviario elevado y automatizado que conectaría dos de los polos logísticos más importantes de América del Norte: Laredo, en Texas, y Monterrey, en México.

La iniciativa contempla la construcción de una vía de aproximadamente 165 millas (unos 265 kilómetros) diseñada para trenes de carga que operarían de forma automatizada. El objetivo es acelerar el movimiento de mercancías en una de las rutas comerciales más transitadas del continente, donde cada día cruzan miles de camiones.

Si se concreta, el proyecto podría convertirse en uno de los corredores logísticos más avanzados de Norteamérica.

Quién impulsa el proyecto

La iniciativa es promovida por la empresa estadounidense Green Corridors LLC, que asegura que un corredor ferroviario automatizado para transporte de carga entre Laredo y Monterrey revolucionaría el comercio.

La conexión directa con centros logísticos e industriales permitiría mover contenedores sin depender del tráfico de camiones en la frontera.

El proyecto plantea un corredor ferroviario automatizado entre Texas y Monterrey para agilizar el comercio en la frontera. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

En qué etapa está el proyecto

Actualmente el proyecto se encuentra en una fase temprana, que incluye estudios de viabilidad, diseño conceptual de la infraestructura, conversaciones con autoridades locales y estatales y búsqueda de inversionistas.

Todavía no hay fecha de inicio de obras, permisos finales ni financiamiento completo asegurado.

Pero la idea genera interés porque el cruce de Laredo es el puerto terrestre más importante del comercio entre EE.UU. y México. Cada día pasan miles de camiones con mercancías.

Con el crecimiento del nearshoring (empresas que trasladan producción a México para abastecer al mercado estadounidense), la presión sobre esa frontera está aumentando.

Un sistema ferroviario automatizado podría reducir congestión de camiones, acelerar el comercio y bajar costos logísticos. Por eso varios analistas lo consideran una propuesta interesante, aunque todavía ambiciosa.

Miles de camiones cruzan cada día la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los corredores comerciales más activos del mundo. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

El principal obstáculo: financiamiento

El proyecto podría costar varios miles de millones de dólares. Por eso, para avanzar necesita inversión privada, permisos regulatorios en dos países y acuerdos con operadores logísticos.

Queda mucho trabajo por hacer pero, aunque todavía no es una obra en construcción, tampoco es una simple idea. El tren elevado automatizado entre Texas y Monterrey es un proyecto real, impulsado por una empresa privada que busca resolver uno de los mayores cuellos de botella del comercio entre Estados Unidos y México.

Si logra conseguir financiamiento y permisos, podría convertirse en uno de los corredores logísticos más importantes de América del Norte.

