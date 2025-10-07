Esta familia se viraliza por los nombres que eligieron para sus 6 hijos: todos nacen de “Cameron”

Una familia de Virginia está en el foco de la conversación en redes sociales por una curiosa tradición: todos los hijos comparten el mismo origen en su nombre, “Cameron”, en honor a su padre.

Carolyn Cousin, de 31 años, y su pareja, Cameron Butts Sr., de 32, han llevado esta idea al extremo, logrando que cada uno de sus seis hijos lleve una versión distinta del mismo nombre.

Todo comenzó con su primera hija, a quien llamaron Camryn, una variante femenina de Cameron. Un año más tarde, llegó su segundo hijo, Cameron Jr., y con él, la costumbre empezó a tomar forma.

“Al tener dos hijos con el mismo nombre, comenzamos a jugar con las letras y seguimos adelante con la idea”, contó Carolyn en una entrevista con People.

Seis nombres, una misma raíz: Cameron

Con el tiempo, la familia creció y la creatividad se puso a prueba. Hoy, sus hijos se llaman Camarion (7 meses), Cam’Ron (2 años), Carmyn (4 años), Camreon (6 años), Cameron Jr. (7 años) y Camryn (9 años). Todos comparten la raíz “Cam” o “Cameron”, pero cada uno con una variación que los diferencia.

Carolyn asegura que lo que más le gusta es la conexión entre los nombres: “Algunos son más comunes, otros únicos, pero todos se alinean entre sí y reflejan nuestra unión familiar”.

La historia dio la vuelta al mundo cuando Carolyn publicó un video en TikTok explicando cómo eligieron los nombres y cómo los diferencian día a día. El clip superó las 430,000 visualizaciones y recibió más de 2.700 comentarios.

Ante las críticas, la madre fue clara: “Tengo la piel dura. Los comentarios malos no me afectan en absoluto. Son mis hijos, y esta es nuestra forma de mantenernos unidos”.

Lejos de generar confusión, la tradición se ha convertido en motivo de orgullo. “Los tres mayores van a la misma escuela y los llaman los Cams. Ellos se ríen y lo toman con naturalidad”, comentó Carolyn.

Cada uno tiene su apodo, y según la madre, en casa no hay confusiones. “Si los llamamos por su nombre, saben perfectamente a quién nos referimos”, afirmó.