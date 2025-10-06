Joven fue al médico por un fuerte dolor: sospecharon de apendicitis y acabó dando a luz

Lo que parecía una emergencia médica terminó en el nacimiento inesperado de un bebé. Megan Isherwood, una joven británica de 26 años, acudió al hospital de Blackburn tras sufrir un dolor agudo en el costado derecho y vómitos con sangre.

Los médicos sospechaban de apendicitis, pero su vida dio un giro cuando, horas después, se convirtió en madre sin haber sabido que estaba embarazada.

El pasado 9 de septiembre, Megan despertó con un malestar insoportable. Según reseñó The New York Post, su amiga Gabbie Rose, alarmada por su aspecto pálido y el dolor que la hacía encorvarse, llamó de inmediato a emergencias y los paramédicos estaban convencidos de que se trataba de una apendicitis grave.

Sin embargo, mientras la examinaban, la joven comenzó a sangrar abundantemente.

Los médicos ordenaron estudios de urgencia, entre ellos una ecografía para descartar un embarazo, ya que Megan había tenido un test negativo días antes. La sorpresa llegó en ese instante: en la pantalla apareció la imagen de un bebé a punto de nacer.

Qué es un embarazo críptico

El caso de Megan corresponde a un embarazo críptico, una condición poco común en la que una mujer no es consciente de su embarazo hasta etapas avanzadas o incluso hasta el parto.

Según la Cleveland Clinic, ocurre en aproximadamente 1 de cada 2,500 embarazos, y puede deberse a factores hormonales, ciclos irregulares o falta de síntomas evidentes.

Un parto inesperado y doble milagro

La joven fue trasladada al hospital de Burnley, especializado en maternidad, pero no alcanzó a llegar a la sala de parto.

En medio del trayecto, los paramédicos la asistieron mientras daba a luz a su hijo, Jaxson, con solo 33 semanas de gestación y 2.1 kilos de peso. “No tenía panza, ni síntomas, él apareció de la nada”, contó Megan, aún sin poder creerlo.

Tras nacer, el pequeño Jaxson dejó de respirar, pero los paramédicos lograron reanimarlo. Ambos fueron diagnosticados con sepsis, una infección grave que pusieron superar con tratamiento.

Días después, Jaxson volvió a sufrir una crisis, aunque una vez más fue salvado por el equipo médico. Finalmente, fue dado de alta el 25 de septiembre, regresando a casa junto a su madre.