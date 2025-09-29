Alpinista intentó tomarse una selfie en el pico de una montaña: cayó al vacío y murió (Video)

Un accidente mortal quedó registrado en video cuando un alpinista perdió la vida tras intentar tomarse una selfie en la cima de una montaña en China.

El hombre, que se encontraba en plena expedición con un grupo de turistas, se soltó de la cuerda de seguridad para lograr la fotografía y terminó cayendo al vacío.

El hecho ocurrió en el monte Gongga, ubicado en la provincia de Sichuan, una de las montañas más altas de China y conocida por su extrema dificultad para escalar.

Según reportes locales, el grupo se encontraba a unos 5,000 metros de altura cuando el alpinista decidió tomarse un descanso y posar para una fotografía personal.

En ese momento, se desató la tragedia: el hombre se liberó de la cuerda que lo mantenía unido al resto de la expedición y, mientras se acomodaba para capturar la selfie, perdió el equilibrio.

Una caída de más de 200 metros

La grabación que circula en redes muestra cómo, tras resbalar sobre la nieve, el alpinista se deslizó sin control hasta caer por un precipicio. Sus compañeros, horrorizados, observaron la escena sin poder intervenir.

🇨🇳 | Un excursionista de 31 años murió al caer en el monte Nama, Sichuan, China, tras soltarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie.



Según reportes, el hombre cayó unos 200 metros y su cuerpo fue encontrado a una altitud de 5.300 metros. pic.twitter.com/q9rBCmpMyQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2025

De acuerdo con la prensa local, la víctima cayó aproximadamente 200 metros antes de que su cuerpo fuera localizado a una altitud de 5,300 metros. Además, los rescatistas enfrentaron duras condiciones climáticas para recuperar el cuerpo, lo que retrasó el operativo.

El monte Gongga, con una altitud de 7,556 metros, es considerado uno de los picos más peligrosos del mundo. Los expertos insisten en que la disciplina y la prudencia son esenciales durante cualquier ascenso, recordando que incluso un pequeño descuido puede ser fatal en terrenos de alta montaña.

