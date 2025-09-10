Nuevo Récord Guinness: hombre controla una moto con los dientes durante 300 metros (Video)

La ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, fue escenario de una proeza del motociclismo extremo. Ahmed Othman, piloto profesional, logró establecer un Récord Guinness al recorrer 300 metros en moto sujetando el manubrio con los dientes, mientras se mantenía en un wheelie sobre una sola rueda.

Othman inició la maniobra levantando la rueda delantera hasta casi alcanzar una posición vertical. Una vez en equilibrio, mordió el manubrio para sostenerlo y extendió los brazos hacia los costados, apoyando un pie en el estribo y el otro en una barra trasera.

La postura, combinada con una concentración total, le permitió completar el recorrido en menos de un minuto. De hecho, las imágenes grabadas desde su casco mostraron la tensión y la precisión necesarias para lograr el control absoluto del vehículo.

Para minimizar riesgos, el motociclista utilizó equipo de protección completo, aunque la organización resaltó que el peligro era extremo. Al llegar a la meta, Othman bajó la rueda delantera y recuperó el control sin incidentes.

Otros récords en motociclismo extremo

El logro de Othman se suma a una lista reciente de marcas reconocidas por Guinness en el motociclismo. Estas son:

Jonny Davies (Reino Unido) alcanzó 256,72 km/h siendo arrastrado por una moto en el aeródromo de Elvington.

en el aeródromo de Elvington. Junto a Paul Swift, Davies también registró 10 giros alrededor de una motocicleta en wheelie en un minuto .

. Magnus Carlsson (Suecia) llegó a 202,67 km/h haciendo un caballito y recorrió 306 km sentado de espaldas en moto.

y recorrió 306 km sentado de espaldas en moto. Jonathan Vero (Francia) recorrió 442,10 metros envuelto en llamas sobre su moto, además de otros dos récords relacionados con carreras bajo fuego.

Con esta marca, Ahmed Othman entra a la élite de los pilotos que han llevado el cuerpo y la máquina al límite, quedando inscrito en la historia de Guinness World Records.

Sin embargo, la organización subraya que esta maniobra solo puede ser realizada por profesionales altamente capacitados.

Además, advirtió que no debe intentarse bajo ninguna circunstancia por parte del público, al tiempo que aclaró que el objetivo de Othman fue mostrar su talento al mundo, no alentar la imitación.