Niño se quejaba de dolor en el oído durante un día de playa: le sacaron un cangrejo vivo (Video)

Un día de diversión en la playa se transformó en una experiencia insólita para Pedro, hijo de la diseñadora e influencer mexicana Kitzia Mitre. El niño comenzó a sentir molestias en el oído después de nadar, y al ver que el dolor no cedía, decidió llevarlo a urgencias, donde los médicos encontraron lo impensado: un cangrejo vivo dentro de su oído.

El momento quedó registrado en video y fue compartido por la propia Kitzia Mitre en su cuenta de Instagram y TikTok. Entre nervios y lágrimas, Pedro sostenía la mano de su madre mientras el médico se preparaba para extraer al pequeño intruso.

“De los creadores de: me picó una abejita, llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo en la oreja de Pedro”, escribió Kitzia al publicar las imágenes que rápidamente se volvieron virales.

“Mírame a mí, todo va a estar bien”

Durante el procedimiento, el niño no solo estaba preocupado por el dolor. Con inocencia y temor, preguntó si el cangrejo iba a morir y hasta si él podía quedarse ciego.

La reacción arrancó una risa nerviosa a su mamá, que trataba de tranquilizarlo: “Mírame a mí, todo va a estar bien”, le repetía mientras el médico trabajaba con cuidado.

El especialista, con mucha paciencia, utilizó unas pinzas y logró extraer al crustáceo, que salió vivo aunque perdió un par de patas en el proceso.

Tras la extracción, Pedro rompió en llanto, liberando la tensión del momento. Su mamá no pudo evitar decirle: “¿Cómo es posible que tuvieras eso en tu oreja? No lo puedo creer”.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro *ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video *Pedro me pidió que lo grabara ♬ original sound – Kitzia Mitre

Afortunadamente, el niño se recuperó rápidamente y no sufrió mayores complicaciones, mientras que el cangrejo también sobrevivió.

Aunque en medicina existen reportes de insectos y pequeños animales que terminan en los lugares más insólitos del cuerpo humano, pocas veces un crustáceo protagoniza una historia de este tipo.