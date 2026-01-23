¿Quiénes son los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos?

TikTok ya no está bajo el control chino en Estados Unidos: la venta del negocio local se completó y la app pasó a operar dentro de una nueva empresa llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, con ByteDance reducido a una participación minoritaria del 19,9%. En la práctica, eso significa que el “TikTok de EE.UU.” queda en manos de una estructura mayoritariamente controlada por inversores no chinos, justo para cumplir con el esquema de “divest-or-ban” que venía presionando a la compañía desde hace años.

La venta de TikTok en EE.UU. ya es oficial

Después de una novela larguísima (amenazas de bloqueo, debates de seguridad nacional y mucho lobby), TikTok confirmó que el acuerdo se cerró y que su operación en Estados Unidos ahora vive dentro de la nueva entidad TikTok USDS Joint Venture LLC. El dato clave: ByteDance, la matriz de origen chino, se queda solo con el 19,9% del joint venture, lo que la deja por debajo del umbral de control y en línea con el marco legal que exige una desinversión para evitar un “ban”.

La otra gran señal de “cambio de mando” está en el diseño del nuevo modelo de seguridad y gobernanza: el joint venture asume responsabilidades directas sobre datos, aplicaciones y políticas críticas del ecosistema de TikTok en EE.UU.. En otras palabras, ya no se trata solo de promesas tipo “trust us”, sino de un rediseño corporativo donde la propiedad y el control se redistribuyen formalmente.

También es importante: el acuerdo no se limita únicamente a TikTok como app principal, sino que el comunicado sobre la operación menciona que estas protecciones y “assurances” se extenderían a servicios y apps vinculadas como CapCut y Lemon8, entre otras. Si usas ese combo (TikTok para alcance y CapCut para editar), esto es relevante porque el paraguas regulatorio y técnico apunta a cubrir más que solo el feed de videos.

¿Quiénes son los socios mayoritarios?

La nueva TikTok USDS Joint Venture LLC queda mayoritariamente en manos de inversores, mientras que el 80,1% restante (fuera del 19,9% de ByteDance) se reparte entre un consorcio donde destacan tres “managing investors”. Esos socios con rol central son Silver Lake, Oracle y MGX, y cada uno tiene un 15% de participación.

Además de esos tres pesos pesados, el grupo incluye varios inversores “más pequeños” (pequeños solo en porcentaje, porque varios son gigantes en dinero e influencia). Entre los mencionados están una firma de inversión familiar vinculada a Michael Dell (Dell Family), además de otros vehículos de inversión asociados a figuras e instituciones del mundo tech/finanzas como General Atlantic (vía un afiliado) y NJJ Capital, entre otros.

Lo interesante aquí para entender “quién manda” no es solo el porcentaje de cada uno, sino el enfoque pues Oracle no está entrando como un socio decorativo, sino como pieza clave del modelo operativo y de seguridad, con un rol directo en la infraestructura donde se resguardan datos y se verifican componentes críticos. Y MGX (desde Abu Dhabi) aparece como el socio financiero que completa el triángulo junto a Oracle y Silver Lake para dar músculo y credibilidad a la estructura fuera de ByteDance.

¿Qué cambiará para usuarios y para el algoritmo?

En el papel, lo que más se quiere “blindar” (y lo que más le importa a Washington) es el combo: datos + software + algoritmo + moderación. El joint venture plantea que el algoritmo de recomendaciones se trabajará con datos de usuarios de EE.UU., y que esa información quedará protegida dentro del entorno cloud de Oracle en Estados Unidos.

En paralelo, el acuerdo habla de “software assurance”: protocolos para proteger las apps usadas en EE.UU. y un proceso continuo de revisión/validación de código, con Oracle como “Trusted Security Partner”. Esto implica que funcione menos como una caja negra, más auditoría y controles permanentes sobre lo que corre en la versión estadounidense.

Y sí, también está el terreno más sensible (y el que siempre enciende discusiones): la confianza y seguridad del contenido, porque el joint venture dice que tendrá autoridad para decisiones de trust & safety y moderación dentro del ecosistema en EE.UU.. No significa que TikTok se vuelva “otra red social distinta” de un día para otro, pero sí marca un cambio importante: el centro de gravedad del control (corporativo y operativo) se mueve fuera de ByteDance en el mercado estadounidense.

