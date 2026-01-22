TikTok asegura futuro en EE. UU. al vender mayoría de sus operaciones tras años de disputa legal

TikTok logró asegurar su permanencia en Estados Unidos tras concretar la venta de la mayoría de sus operaciones en el país a un grupo de inversores no chinos, poniendo fin a una larga batalla política y legal marcada por preocupaciones de seguridad nacional.

La operación, anunciada oficialmente este jueves por ByteDance, empresa matriz con sede en Pekín, evita una prohibición definitiva de la popular aplicación y garantiza su continuidad para más de 200 millones de usuarios estadounidenses.

Según el acuerdo, más del 80% de la nueva entidad quedará en manos de inversores extranjeros no chinos, entre ellos Oracle, Silver Lake, MGX y la firma vinculada a Michael Dell. ByteDance conservará una participación minoritaria del 19.9 %, mientras que el control operativo recaerá en la nueva empresa TikTok USDS Joint Venture LLC, creada específicamente para gestionar las operaciones en Estados Unidos.

La transacción fue negociada durante más de un año y pone fin a una disputa que se prolongó casi seis años. Desde 2019, TikTok estuvo bajo el escrutinio constante de legisladores, agencias gubernamentales, universidades y el ejército estadounidense, en medio de la creciente rivalidad tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Incluso enfrentó un apagón temporal de 14 horas y amenazas recurrentes de prohibición total.

El acuerdo fue encaminado por la administración de Donald Trump y respaldado por un marco legal que exigía a ByteDance vender TikTok o enfrentar su cierre nacional. Esta presión se intensificó con la aprobación de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas de Adversarios Extranjeros, ratificada por la Corte Suprema.

La nueva junta directiva estará compuesta por siete miembros, en su mayoría estadounidenses. Adam Presser dirigirá la compañía, mientras que el CEO global de TikTok, Shou Chew, formará parte del consejo. Oracle tendrá un rol clave, no solo como inversionista con alrededor del 15% de participación, sino también como proveedor de infraestructura tecnológica.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el control del algoritmo de recomendación. TikTok aseguró que el sistema será reentrenado y operado con datos de usuarios estadounidenses, protegido dentro del entorno de nube de Oracle y sujeto a auditorías externas de ciberseguridad. Además, los datos de los usuarios se almacenarán exclusivamente en servidores estadounidenses.

Aunque la operación separa el control de ByteDance, TikTok seguirá funcionando como una plataforma global, permitiendo que creadores y empresas estadounidenses mantengan alcance internacional.

