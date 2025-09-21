Los detalles del acuerdo de la Casa Blanca con TikTok que darían el control del algoritmo en EE.UU.

La Casa Blanca describió este sábado las claves del acuerdo para que el control de la red social TikTok en su territorio pase a manos estadounidenses, en un esperado acuerdo con China.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el trato podría firmarse “en los próximos días”, aunque Pekín aún no ha hecho comentarios.

Estados Unidos ha buscado arrebatarle las operaciones de la aplicación para compartir videos a su empresa matriz china, ByteDance, por razones de seguridad nacional.

Anteriormente, se le había informado a TikTok que debía vender sus operaciones en EE.UU. o arriesgarse a ser clausurada.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, retrasó la implementación de la prohibición cuatro veces desde su anuncio inicial en enero, y a principios de esta semana extendió la fecha límite nuevamente hasta diciembre.

Leavitt aseguró que empresas estadounidenses controlarán el algoritmo de TikTok y que ciudadanos estadounidenses ocuparán seis de los siete puestos en la junta directiva de las operaciones de la aplicación en EE.UU.

La funcionaria afirmó que la gestión de datos y privacidad de la aplicación en EE.UU. estará a cargo del gigante tecnológico Oracle, propiedad de Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo y aliado de Trump.

“La gestión de datos y privacidad estará a cargo de una de las empresas tecnológicas más grandes de EE.UU., Oracle, y el algoritmo también estará controlado por EE.UU.”, declaró a Fox News.

“Así que todos esos detalles ya están acordados. Ahora solo necesitamos que se firme este acuerdo”, precisó.

El hijo de Ellison, David Ellison, adquirió recientemente la empresa de medios Paramount, propietaria de CBS News, lo que convirtió a los Ellison en una de las familias más poderosas del país en el sector mediático.

Trump declaró el viernes que él y su homólogo chino, Xi Jinping, aprobaron un acuerdo sobre el futuro de las operaciones de TikTok en EE.UU. durante una llamada telefónica, aunque no hubo confirmación por parte de Pekín.

Trump escribió en la red social Truth Social que la llamada fue “productiva” y que “agradeció” la aprobación del acuerdo por parte de Xi, que implicaría la venta de la operación de TikTok en EE.UU. a un grupo de inversores estadounidenses.

La agencia de noticias estatal china, Xinhua, no aclaró el resultado de la conversación, y Xi declaró que Pekín “aplaude las negociaciones sobre TikTok”.

Un punto de fricción en las negociaciones parece haber sido quién será el propietario del potente algoritmo que envía contenido a los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok.

Hablando junto al primer ministro británico, Keir Starmer, en Reino Unido el jueves, Trump eludió la pregunta de un periodista sobre si un comprador estadounidense necesitaría desarrollar un nuevo algoritmo o si podría seguir usando el algoritmo actual.

Si bien Trump inicialmente pidió la prohibición de TikTok durante su primer mandato, luego cambió de postura.

Además, recurrió a la popular plataforma para aumentar su apoyo entre los jóvenes estadounidenses durante su exitosa campaña presidencial de 2024.

En enero, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó una ley aprobada a principios de 2024 que prohibía la aplicación a menos que ByteDance se deshiciera de sus operaciones en el país norteamericano.

La aplicación desapareció brevemente en ese momento, pero poco después se retrasó la prohibición.

El Departamento de Justicia de EE.UU. expresó en el pasado su preocupación por el acceso de TikTok a los datos de usuarios estadounidenses, que representaba una amenaza para la seguridad nacional de “inmensa profundidad y escala”.

BBC:

