Trump deja en manos de China el futuro de TikTok en Estados Unidos

El presidente Donald Trump dejó entrever que el futuro de TikTok en el país depende de China, mientras se acerca la fecha límite para que la aplicación de videos cortos deje de operar en territorio estadounidense.

Cabe recordar que el Congreso aprobó una prohibición en Estados Unidos de TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación de control. Pero Trump ha extendido el plazo tres veces durante su segundo mandato, y la última prórroga expira el 17 de septiembre.

Antes, Joe Biden promulgó ley que obligaba a la matriz china de TikTok a vender la aplicación o afrontar un veto en el país, sin embargo, la victoria de Trump pausó tal norma, en parte debido a que la aplicación fue gran aliada en la campaña del republicano hacia los votantes más jóvenes.

Por ello, al retornar a la Casa Blanca firmó la primera extensión fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma suspendió sus actividades brevemente cuando entró en vigor una prohibición a nivel nacional, la cual fue aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema.

La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense, que se desmoronó después de que China se retirara tras el anuncio de aranceles de Trump.

Ante el cumplimiento de la tercera extensión, Trump fue cuestionado en Nueva Jersey, antes de regresar a Washington sobre el tema y explicó: “Quizás la dejemos morir, o quizás… no sé, depende. Depende de China”.

El próximo miércoles vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok o la aplicación dejará de funcionar en Estados Unidos, algo que especialistas mira de forma remota, pues la misma Casa Blanca recientemente abrió un canal oficial en la aplicación.

Dado el contexto, el futuro de la plataforma es uno de los temas centrales en las conversaciones que comenzaron este domingo en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, en las que también se busca avanzar hacia un acuerdo arancelario.

Sigue leyendo:

• Trump extiende el plazo: TikTok continuará funcionando en Estados Unidos hasta esta fecha

• Salvar a TikTok, el primer desafío de la presidencia de Trump respecto a China

• TikTok quiere que tus videos sean más largos y ahora podrás hacerlo con este nuevo límite