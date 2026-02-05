Un influencer latino murió tras lanzarse de un puente por un reto viral: qué pasó

El creador de contenido colombiano Ángel Montoya, de 30 años, falleció luego de lanzarse desde el puente General Santander, en Tuluá (Colombia), al río Cauca mientras grababa un reto viral para redes sociales que se había difundido ampliamente entre seguidores de plataformas digitales. Su muerte ha encendido una nueva discusión global sobre los riesgos de los desafíos en línea y la presión por la viralidad extrema.

Cómo ocurrió la tragedia

El suceso ocurrió el pasado 27 de enero, cuando Montoya decidió cumplir un desafío viral frente a la cámara de un amigo que lo acompañaba. En un video que circula en redes, el influencer se le escucha decir “Nos vamos a tirar, mi hermano” antes de saltar desde una altura considerable hacia las aguas del río Cauca, uno de los afluentes más caudalosos de Colombia, especialmente en temporada de lluvias.

Aunque sobrevivió al salto inicial, las fuertes corrientes del río lo arrastraron y Montoya no logró alcanzar la orilla. Sus intentos de nadar contracorriente fueron visibles en el video que fue compartido casi en tiempo real entre cientos de usuarios de redes sociales.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Tras desaparecer bajo las aguas, se activó un operativo de búsqueda que se extendió tres días debido a las dificultades que presentaban las condiciones climáticas y el caudal elevado del río, lo que ralentizó las labores de los equipos de rescate. Las autoridades, junto con bomberos voluntarios, participaron en la búsqueda entre los municipios de Tuluá y Bolívar.

Finalmente, el 30 de enero, el cuerpo sin vida de Montoya fue encontrado en el municipio de Bolívar por trabajadores que recolectaban arena en las orillas del río, quienes alertaron a las autoridades sobre su hallazgo.

¿Qué llevó al influencer a intentarlo?

Montoya ya había ganado notoriedad por protagonizar videos y retos extremos, que en los últimos años se han convertido en una tendencia peligrosa en redes sociales donde muchos creadores intentan superar las expectativas para obtener más vistas, seguidores y engagement.

El video del salto fue promovido con la intención de captar atención inmediata, pero terminó siendo una advertencia sobre los límites de la viralidad digital. Tras publicarse, el contenido se viralizó aún más por la tragedia, acumulando miles de reproducciones y reacciones de usuarios que debatieron sobre la responsabilidad de las plataformas y el impacto de estos desafíos en la vida real.

El río Cauca atraviesa la ciudad de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.

Debate global sobre retos virales y seguridad

La muerte de Ángel Montoya se suma a una larga lista de casos donde los desafíos en redes sociales han tenido consecuencias fatales o graves. Expertos en psicología y comunicación digital han señalado que la presión por destacar y lograr “éxito viral” puede llevar a decisiones impulsivas sin evaluar adecuadamente el riesgo físico.

Además, las autoridades en Colombia han aprovechado el caso para recordar a la población que no ponga en riesgo su vida por impresionar en redes, especialmente en zonas con condiciones naturales extremas, como ríos con corrientes fuertes durante la temporada de lluvias.

Repercusiones entre seguidores y comunidad digital

Desde que se conoció la noticia, seguidores y otros creadores de contenido han expresado su consternación y tristeza en redes sociales. Muchos han compartido mensajes de duelo y advertencias sobre la importancia de usar las redes de forma responsable, mientras que otros medios han destacado cómo este tipo de retos puede influir en audiencias jóvenes que ven estas acciones como “emocionantes” o “atrevidas”, sin imaginar las posibles consecuencias mortales.

La tragedia de Montoya ha reabierto una conversación pendiente sobre seguridad digital, límites de la viralidad y el rol de las plataformas en moderar este tipo de contenidos.

El lado oscuro de los retos virales: cuando la búsqueda de clics se vuelve mortal

En los últimos años, los retos virales peligrosos se multiplicaron en redes sociales, impulsados por algoritmos que premian el impacto inmediato, la sorpresa y el riesgo extremo. Saltos desde alturas, desafíos acuáticos, pruebas de resistencia física o acciones al límite se transformaron en atajos hacia la visibilidad, especialmente entre creadores jóvenes que buscan crecer rápido en plataformas saturadas.

Especialistas en comunicación digital y psicología advierten que estos desafíos generan una falsa sensación de control. Lo que parece “espectacular” en pantalla suele ocultar variables imprevisibles: corrientes fuertes, fallas físicas, errores de cálculo o simples segundos de mala suerte. En muchos casos, los videos más vistos son los que no muestran las consecuencias reales, lo que refuerza la idea de que el riesgo es manejable cuando, en realidad, no lo es.

Además, existe un factor clave: la presión social. La necesidad de mantener relevancia, no “quedarse atrás” frente a otros creadores y responder a lo que el público pide puede empujar a decisiones impulsivas. Para algunos influencers, decir que no a un reto viral implica perder visibilidad; aceptarlo puede significar perder la vida.

Tras varias muertes y accidentes graves vinculados a estos desafíos, el debate volvió a instalarse con fuerza: qué responsabilidad tienen las plataformas, cómo se modera este tipo de contenido y hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando la viralidad se convierte en un negocio.