Adolescentes enfrentan cargos tras retos virales que dejaron un muerto y un herido grave en Pensilvania

Dos adolescentes en Bethlehem, Pensilvania, fueron acusados por participar en “retos de acrobacias” en vehículos que dejaron un joven muerto y una mujer con daño cerebral permanente. Los fiscales advirtieron sobre los graves riesgos de estas tendencias virales en redes sociales, incluyendo TikTok.

El fiscal de distrito del condado de Northampton, Stephen Baratta, explicó que los casos derivan de incidentes separados ocurridos a principios de este año en Bethlehem, Pensilvania, donde jóvenes condujeron de manera imprudente para realizar desafíos virales.

“Es importante que el público comprenda que estos retos pueden tener graves consecuencias en la vida real, creando un riesgo significativo para los participantes y, en ocasiones, también para los transeúntes”, declaró Baratta.

Incidente mortal en junio

El 1 de junio, un joven de 17 años fue arrojado contra un vehículo estacionado mientras estaba sentado sobre una mesa plegable que era arrastrada por un auto conducido por su amigo.

El conductor adolescente de 17 años enfrenta cargos en el tribunal de menores, incluido homicidio involuntario, según el fiscal.

Lesión cerebral permanente en marzo

En un segundo incidente, ocurrido en marzo, una mujer de 20 años “surfeaba” en la parte trasera de un vehículo conducido por su amiga. La víctima sufrió lesiones catastróficas en la cabeza que serán permanentes.

El presunto conductor de 19 años enfrenta cargos que incluyen asalto agravado, asalto agravado con vehículo y conducción descuidada con personas colgadas del auto.

Responsabilidad y consecuencias

Baratta destacó que los adolescentes no planeaban herir a sus víctimas, pero su negligencia y conducta imprudente constituían un estado mental criminal y culpable.

Ambos casos podrían resolverse sin juicio si los acusados completan programas supervisados por el tribunal, lo que permitiría posteriormente solicitar la anulación de los cargos.

Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y decepción por la participación de sus hijos y amigos en los retos virales.

“Estos padres no quieren que otras familias sufran el mismo horror y dolor que ellos tuvieron que soportar”, afirmó Baratta, subrayando la necesidad de rendir cuentas y disuadir a futuros participantes de este tipo de desafíos.

