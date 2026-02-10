Vender cosas usadas por redes sociales en USA: ¿es legal?

Vender artículos usados a través de redes sociales se ha convertido en una práctica común entre quienes buscan generar ingresos extra en Estados Unidos. Facebook Marketplace, Instagram, WhatsApp y otras plataformas facilitan estas transacciones, pero no siempre está claro si hacerlo es legal ni qué reglas deben cumplirse. La respuesta corta es que sí es legal, pero con matices importantes que conviene conocer antes de hacer cualquier tipo de transacción.

Existen plataformas en línea que te permiten vender tus cosas usadas. Estas plataformas ofrecen muchas herramientas para hacerlo sin problemas. Crédito: Robin Batista | Shutterstock

¿Es legal vender cosas usadas por redes sociales en Estados Unidos?

En términos generales, vender objetos usados de forma ocasional a través de redes sociales es legal en Estados Unidos. Cualquier persona puede ofrecer artículos de su propiedad, como ropa, muebles, electrodomésticos o electrónicos, siempre que estos hayan sido adquiridos de manera legítima. El problema surge cuando la venta deja de ser ocasional y empieza a parecerse a una actividad comercial regular.

Las autoridades no prohíben el uso de redes sociales para vender, pero sí esperan que se respeten las leyes fiscales, comerciales y de protección al consumidor aplicables según el caso.

Diferencia entre venta ocasional y actividad comercial

Uno de los puntos clave es distinguir entre una venta ocasional y un negocio informal. Vender cosas usadas para despejar la casa, mudarse o recuperar parte del dinero gastado suele considerarse una actividad personal. En cambio, comprar productos para revenderlos de forma constante, anunciarse con frecuencia o generar ingresos regulares puede interpretarse como actividad comercial.

Cuando la venta se considera un negocio, pueden aplicarse obligaciones adicionales como el registro de una empresa, la obtención de licencias locales o estatales y el cumplimiento de normas específicas según el tipo de producto.

Impuestos: lo que muchos vendedores no toman en cuenta

El aspecto fiscal es uno de los más ignorados. En Estados Unidos, los ingresos obtenidos por la venta de artículos usados pueden estar sujetos a impuestos, incluso si se realizan por redes sociales. Si vendes un objeto por menos de lo que pagaste originalmente, por lo general no hay ganancia imponible. Sin embargo, si existe una ganancia, esta debe declararse.

Además, algunas plataformas reportan transacciones al IRS cuando se supera cierto umbral anual. Esto significa que el vendedor podría recibir formularios fiscales, aunque no se considere formalmente un negocio.

Productos que no se pueden vender libremente

No todo puede venderse sin restricciones. Existen artículos que están prohibidos o regulados, independientemente de que la venta sea entre particulares. Armas de fuego, municiones, medicamentos, alcohol, tabaco, animales vivos y ciertos productos falsificados están sujetos a leyes estrictas o directamente prohibidos en muchas plataformas.

Vender este tipo de artículos sin cumplir con la normativa puede acarrear multas, bloqueo de cuentas e incluso consecuencias penales.

Normas de las plataformas y responsabilidad del vendedor

Cada red social tiene sus propias reglas. Facebook Marketplace, por ejemplo, prohíbe categorías específicas y puede eliminar publicaciones que violen sus políticas. Sin embargo, que una plataforma permita publicar un producto no exime al vendedor de cumplir con la ley.

El vendedor es responsable de describir el producto de forma honesta, no engañar al comprador y cumplir con lo acordado. En algunos estados, incluso las ventas entre particulares pueden generar responsabilidades legales si hay fraude o información falsa.

Puedes organizar una venta de garaje si deseas vender cosas usadas. Crédito: Meteoritka | Shutterstock

Recomendaciones para vender sin problemas legales

Para evitar inconvenientes, es recomendable guardar comprobantes de compra cuando sea posible, llevar un registro básico de las ventas y conocer las normas locales. Si la actividad se vuelve frecuente, consultar con un contador o revisar los requisitos de registro puede ahorrar problemas a largo plazo.

Vender cosas usadas por redes sociales en Estados Unidos es legal, pero no está exento de reglas. Entender la diferencia entre una venta ocasional y un negocio, cumplir con las obligaciones fiscales y respetar las normas de cada plataforma es clave para hacerlo de forma segura y sin sorpresas legales.

